Anne Hathaway celebra clasificación del Arsenal a final de Champions

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Este martes el Arsenal clasificó a la final de la Champions League por primera vez después de 20 años tras vencer (1-0) al Atlético de Madrid con un gol de Bukayo Saka, y dentro de los miles de aficionados Gunners que festejan, destaca Anne Hathaway, la estrella de Hollywood que confesó su amor por el equipo londinense.

Anne Hathaway y su vínculo familiar con el Arsenal

Hace unas semanas, en el estreno londinense de la película "El Diablo viste a la Moda 2", donde Hathaway es protagonista junto a Meryl Streep, la joven actriz ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, sorprendió a todos al llevar una camiseta del Arsenal en el hombro.

Más tarde, en una entrevista con la BBC, la actriz nacida en Nueva York le explicó a su compañera de reparto por qué es aficionada de un equipo del norte de Londres.

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"Había un equipo llamado ´The Invincibles´. Y estaba quizá el mejor jugador de todos los tiempos, Thierry Henry, jugando, y mi padre estaba viendo ese partido y James McAvoy se lo estaba narrando. Mi padre dijo: ´ya está, soy aficionado del Arsenal´. Y una vez que alguien de tu familia declara un equipo, toda la familia se convierte a ese equipo", declaró Hathaway.

Opinión de Anne Hathaway sobre el presente del Arsenal

Incluso fue cuestionada sobre el presente del equipo dirigido por Mikel Arteta y mencionó que "tenemos una gran plantilla, y si alguien va a lograrlo, van a ser estos chicos".

Finalmente, para demostrar que no es una aficionada cualquiera y que realmente es apasionada por los Gunners, mencionó el lema del equipo: "North London Forever, whatever the weather".