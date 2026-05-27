Anne Hathaway confiesa que vivió casi ciega por una década

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La

es una enfermedad relacionada con la edad que provoca

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. Ocurre cuando el cristalino pierde su transparencia, lo que genera pérdida de visión, y suele presentarse en personas de entre 60 y 70 años, de acuerdo con MedlinePlus. Sin embargo, también puede aparecer antes en algunos casos, como el de la actriz, quien habló recientemente sobre elque enfrentóLa protagonista de "El diablo viste a la moda" compartió en el podcast del "The New York Times" que padeció la condición durante una década. "Quizás sea demasiada información... pero estuve medio ciega durante 10 años. Afectó tanto a mi visión que, básicamente, eradely acabé sometiéndome a una", relató.Hathaway recordó que no estaba consciente de la gravedad de su problema hasta después del, cuando pudo volver a percibir elDe acuerdo con portales especializados, las cataratas se desarrollan de forma lenta y sin dolor, pero pueden provocar síntomas comoo nublada, pérdida de intensidad en los colores,, visión doble o la aparición de halos alrededor de las luces, entre otros.La actriz también señaló que fue unaen la que llegó a experimentar. "No me había dado cuenta de que, en realidad, estaba afectando a mi", comentó.Asimismo, explicó que vivir con cataratas se siente como mirar a través de una, que puede afectarcomo leer, conducir o incluso distinguir las expresiones de otras personas.porque, literalmente, siento que cada día, cuando me despierto y puedo ver como veo, es un. Hace, eso no habría sido una opción para alguien como yo. Así que me siento muy conectada con ese tipo de", expresó.Actualmente, Hathaway promociona la película "", unen el que interpreta a una cantante pop con una intensa relación con una diseñadora de moda, papel que encarna, y que se estrenará próximamente en cines.Hace un mes, la actriz también participó en la promoción de "", secuela de la cinta original, junto a