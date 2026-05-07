"ARMY" a los 50: Mariana y el refugio emocional que halló en BTS

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).-

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y es ARMY, como se conoce a los fans del grupo surcoreano BTS. Llevainspirados en el grupo y guarda unaque ya no cabe en su habitación. Ha asistido a funciones de cine, eventos y reuniones; además,junto a sus hijas y conoce de memoria las canciones que hablan de ansiedad, depresión y. Pero en esta visita de la banda a México. Aun así,"Vamos a seguir intentando conseguir boletos, pero si no, iremos losdías. Vamos a repartir freebies, convivir con otras fans y estar ahí. Aunque sea desde afuera, queremos vivirlo", dice en entrevista con EL UNIVERSAL.Originaria de, Estado de México,gracias aAl principio fueron laslo que llamó su atención, pero con el tiempo encontró en lasun(Trastorno Límite de la Personalidad) y admiradora de artistas como Nirvana, Michael Jackson y Bunbury, asegura que lale ayudó a entender muchas de lasque atravesaba."Más allá de ser chicos guapos que bailan y cantan, sus, están basados en libros y tocan temas que también nos llegan a los adultos. En mi caso, yo sufrí de TLP y a mí me ha ayudado mucho escucharlos. Hablan de depresión, ansiedad, de lo que viven los jóvenes, pero también de lo que vivimos los adultos", señala.-----De madres a ARMYLa historia de Mariana también rompe con la idea de que elpertenece únicamente a adolescentes. Para ella, ser fan a losimplica enfrentar, pero también resignificar la manera en que se conecta con la música."Muchas personas dicen que ´ya estás grande para eso´, pero es porque no conocen realmente el. No se detienen a escuchar las letras ni a ver los mensajes".Con el tiempo, esa afición también transformó la relación con sus hijas: con, intercambio de objetos y experiencias que hoy forman parte de su historia juntas. Además, encontró una comunidad en la que la edad no representa una barrera."Siempre hemos sido muy. Somos: mis dos hijas y yo. Desde que mi hija mayor tenía 13 años hemos estado solas, pero siempre juntas y bien. Con BTS nos unimos todavía más. La menor no es tan fan, pero le gustan algunas canciones y nos gusta ir a eventos juntas. En las reuniones se juntan desde 12 años hasta señoras de 70. Podemos hablar de lo mismo sin sentir que es raro. A veces otras personas lo ven como ´qué oso´, pero la verdad es que es muy padre compartirlo. Nos ayuda a salir de la rutina y de los problemas del día a día", cuenta.Aunque no logró conseguir entradas para las fechas en elde la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, ya tiene un: acudir losdías a las inmediaciones del recinto, convivir con otras fans y repartir los recuerdos que preparó junto a su familia.Para Mariana,también cuenta. BTS, asegura, no solo cambió la manera en que escucha música, sino también la forma en que enfrenta su. Y eso, dice, no depende de un boleto."No es solo fanatismo, me ayuda en mi día a día, en mi. Me motiva. Sus letras hablan de, del amor al prójimo y de la empatía. También visibilizan la salud mental, que es un tema muy importante y que antes era tabú", finaliza.