Arrestan a estilista de Fátima Bosch en Cannes

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El escándalo llegó a

luego de que trascendiera el

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de, estilista de la Miss Universo Fátima Bosch por presunta agresión.De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, Laguna fue detenido por lastras ser señalado pora la modelo, Miss Venezuela Global 2025.El hecho habría ocurrido hace varias horas y se difundió rápidamente en las redes sociales cuando el paparazzi español,, compartió undel momento exacto en el que Lagunas es llevado porSegún las versiones, las autoridades fueron alertadas por varios asistentes de unaque escaló a un episodio violento. Aunque se desconoce si el estilista ya fue puesto en libertad,han asegurado que el caso está siendoPor su parte, la propiacompartió variosen sus redes sociales minutos antes de la agresión. En las imágenes puede escucharse una fuertecontra ambos y en cierto momento Laguna se levanta y con un zapato en la mano se acerca a la cámara, sostenida por la modelo, y la grabación se corta.En una segunda publicación, se ve a De Val con elmientras dice: "Esto lo hizo".es conocido en el mundo de la belleza por trabajar con figuras del. Hasta ahora, ni el estilista ni representantes oficiales de las organizaciones de belleza involucradas han ofrecido declaraciones públicas sobre lo sucedido.