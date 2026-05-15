Así es la relación entre Angélica Vale y sus medios hermanos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La actriz

aseguró que su relación con su media hermana, Angélica Vale, marcha más que bien, porque se quieren sin condición, además sabe que puede contar con ella en cualquier momento. Esto lo declaró en un breve encuentro con la prensa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde está de gira con la obra "Dios mío, hazme viuda".

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Se cuestionó a lay Raúl Vale (q.e.p.d.) si sabía cómo estaba Angélica Vale, después de haber pasado por su, a lo que respondió con prudencia:"Bien, evidentemente son, la verdad es que yoporque estoy aquí de gira, pero la amo y sabe quesiempre".señaló que, pese a lo que la gente pueda pensar, los, fruto de su primer matrimonio; Angélica, de su enlace con Angélica María; Carla y Nicole, de su relación con Arlette Pacheco, se llevan muy bien y son"Siempre,. Mucha gente cree que porque somos, a lo mejor no hay relación, pero los cinco. Evidentemente cada uno tiene un montón de cosas que hacer, pero intentamos estar presentes porque nos amamos".Recientemente, la actriz se comprometió con el también actor Julián Huergo, quien le hizo laen enero pasado, después de un noviazgo de; pero Nicole aseguró que aún no inicia con losdebido a laque tiene. De lo que sí está segura es que Angélica Vale ya está contemplada para ese importante día."Por supuesto, dama, por supuesto que sí. Todas mis hermanas, claro", dijo.Nicole señaló que ella y Angélica siempre han mantenido una, motivo por el cual su hermana mayor siempre ha estado en losde su vida y esta vez no será la excepción, subrayando que siempre recibe de ella, y que los consejos que le da siempre son como hermana y no como colega.