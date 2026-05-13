Banda U2 filma videoclip en calles del Centro Histórico CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La

de

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en elde la Ciudad de México todavía no termina. Este miércoles, la banda irlandesa volvió a apoderarse de las calles capitalinas para continuar con el rodaje de "Street of Dreams", tema que formará parte de su próximo material discográfico.Alrededor de las 13:00 horas,, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. reaparecieron sobre uncon el letrero "La calle de los sueños", mientras recorrían la calle de 5 de Mayo rumbo a la Plaza de Santo Domingo, acompañados por un fuerte equipo de producción y seguridad.En variosque comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver a los músicosdesde el, mientras decenas de curiosos, turistas y fans se detenían para grabarlos con sus celulares.Las imágenes también dejaron ver algunos detalles del rodaje:vestido completamente de negro, con sombrero y gafas oscuras;sentado al frente del autobús con una guitarra roja en las manos; además de variasal vehículo para captar las escenas en movimiento por las calles del primer cuadro de la ciudad.Desde este martes, la presencia de ladesató revuelo entre los capitalinos, luego de que sorprendieran al aparecer en lay San Ildefonso para iniciar con las grabaciones. Incluso, algunos seguidores fueron convocados previamente por correo electrónico para participar comoen la filmación.Aunque lasobligaron a la banda a detener los trabajos del martes,y compañía aprovecharon la pausa para ofrecer un pequeñodesde el balcón de uno de los edificios cercanos, provocando que cientos de fans se congregaran bajo la tormenta para escucharlos y cantar con ellos.