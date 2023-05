Barbie Tina Turner, salió al mercado en el marco del cuarenta aniversario de la canción “What’s Love Got to Do with It”, publicada en 1984 y que se convirtió en el mayor éxito de la artista.

La mítica Barbie de la cantante lleva un vestido mini de cuero negro y una chaqueta de denim, inspirados en la ropa que vestía Tina Turner en el video de la canción.