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Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla

Streisand agradece el reconocimiento y expresa su deseo de volver a Francia en futuras ocasiones.

Por AP

Mayo 17, 2026 03:36 p.m.
A
Barbra Streisand no asistirá a Cannes por lesión de rodilla

CANNES, Francia (AP) — Barbra Streisand anunció el domingo que no asistirá a la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes más adelante esta semana, donde iba a recibir una Palma de Oro honorífica, tras sufrir una lesión en la rodilla.

Los organizadores del festival señalaron que aun así rendirán homenaje a la cantante y actriz pese a su ausencia, según un comunicado de prensa que incluyó la declaración de Streisand.

"Siguiendo el consejo de mis médicos, mientras continúo recuperándome de una lesión en la rodilla, lamentablemente no puedo asistir al Festival de Cannes este año", declaró Streisand en el comunicado. "Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro honorífica y tenía muchas ganas de celebrar las notables películas de la 79ª edición".

"También tenía muchas ganas de pasar tiempo con colegas a quienes admiro tanto —y, por supuesto, de volver a Francia, un lugar que siempre he amado", añadió. "Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y defendiendo el arte del cine".

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Durante su ceremonia de apertura, el Festival de Cine de Cannes entregó a Peter Jackson una Palma de Oro honorífica.

También sorprendió a John Travolta el viernes con una, antes del estreno de su debut como director, "Propeller One-Way Night Coach", en el festival de Cannes.

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