Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El entorno de la creación de contenido en México enfrenta un nuevo episodio de tensión tras las recientes declaraciones de

, conocida globalmente como

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La, quien inicialmente consolidó su audiencia a través de, ha escalado una alerta de seguridad que trasciende el ámbito del entretenimiento.De acuerdo con la(WAIC), la vulnerabilidad de las figuras públicas en entornos digitales ha incrementado la necesidad decivil específicos para el gremio.En un, Dueñas expresó: "Si me desaparecen o me hacen algo, por favor, no dejen que sea un número más. Temo por mí y por mis seres queridos". Esta declaración, lejos de ser percibida como parte de su etapa previa de contenido paranormal, es tratada por colectivos de seguridad digital como unainmediata.La situación de alerta reportada este 7 de mayo de 2026 no es un evento aislado, sino el clímax de uny preocupación que la "influencer" experimenta desde inicios de 2024. Según los lineamientos de la(EFF) sobre la seguridad de personas con alta visibilidad, el manejo de pruebas anticipadas es una medida de protección estándar en casos de acoso o amenazas graves.Testimonio resguardado: Dueñas confirma la existencia de uny protegido, el cual "se haríade que algo le ocurriera", asegurando que su círculo cercano posee lasnecesarias.Origen del conflicto: La creadora atribuye elal hecho de haber "confiado demasiado" en un individuo, cuya identidad permanece bajo reserva por motivos de seguridad legal.Historial de vulnerabilidad: De acuerdo con la(IFJ), cuando un comunicador o figura pública reduce drásticamente su actividad tras denunciar amenazas, la atribución de riesgo debe ser evaluada porpara descartar un atentado inminente.La trayectoria deha sido objeto de escrutinio debido a sus, pasando de ser la "Rapunzel de TikTok" a realizar transmisiones vinculadas a fenómenos supuestamente paranormales.Sin embargo, especialistas en psicología de masas delseñalan que las polémicas previas no deben minimizar lasfísica o amenazas de muerte. La línea entre la estrategia de visibilidad y eles, a menudo, aprovechada por agresores para desacreditar a las víctimas.La incertidumbre persiste mientras lamonitorea la actividad de la cuenta oficial de Dueñas, esperando una resolución que garantice su integridad y la de su familia. En este contexto, la fidelidad de sus seguidores se transforma en una herramienta depara evitar que el caso se convierta en una cifra más dentro de las estadísticas de violencia en el país.