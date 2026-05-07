Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición
La influencer regiomontana Bella Dueñas advierte sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El entorno de la creación de contenido en México enfrenta un nuevo episodio de tensión tras las recientes declaraciones deIsabel Dueñas , conocida globalmente como Bella Dueñas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
.
La creadora regiomontana, quien inicialmente consolidó su audiencia a través de tutoriales de estética y cuidado capilar, ha escalado una alerta de seguridad que trasciende el ámbito del entretenimiento.
De acuerdo con la World Association of Influencers & Creators (WAIC), la vulnerabilidad de las figuras públicas en entornos digitales ha incrementado la necesidad de protocolos de protección civil específicos para el gremio.
En un mensaje de alta difusión, Dueñas expresó: "Si me desaparecen o me hacen algo, por favor, no dejen que sea un número más. Temo por mí y por mis seres queridos". Esta declaración, lejos de ser percibida como parte de su etapa previa de contenido paranormal, es tratada por colectivos de seguridad digital como una denuncia que requiere atención inmediata.
La situación de alerta reportada este 7 de mayo de 2026 no es un evento aislado, sino el clímax de un periodo de inactividad y preocupación que la "influencer" experimenta desde inicios de 2024. Según los lineamientos de la Electronic Frontier Foundation (EFF) sobre la seguridad de personas con alta visibilidad, el manejo de pruebas anticipadas es una medida de protección estándar en casos de acoso o amenazas graves.
Testimonio resguardado: Dueñas confirma la existencia de un testimonio preparado y protegido, el cual "se haría público en caso de que algo le ocurriera", asegurando que su círculo cercano posee las instrucciones de actuación necesarias.
Origen del conflicto: La creadora atribuye el riesgo actual al hecho de haber "confiado demasiado" en un individuo, cuya identidad permanece bajo reserva por motivos de seguridad legal.
Historial de vulnerabilidad: De acuerdo con la International Federation of Journalists (IFJ), cuando un comunicador o figura pública reduce drásticamente su actividad tras denunciar amenazas, la atribución de riesgo debe ser evaluada por autoridades judiciales para descartar un atentado inminente.
La trayectoria de Bella Dueñas ha sido objeto de escrutinio debido a sus cambios de narrativa, pasando de ser la "Rapunzel de TikTok" a realizar transmisiones vinculadas a fenómenos supuestamente paranormales.
Sin embargo, especialistas en psicología de masas del Pew Research Center señalan que las polémicas previas no deben minimizar las denuncias de violencia física o amenazas de muerte. La línea entre la estrategia de visibilidad y el peligro real es, a menudo, aprovechada por agresores para desacreditar a las víctimas.
La incertidumbre persiste mientras la comunidad digital monitorea la actividad de la cuenta oficial de Dueñas, esperando una resolución que garantice su integridad y la de su familia. En este contexto, la fidelidad de sus seguidores se transforma en una herramienta de presión social para evitar que el caso se convierta en una cifra más dentro de las estadísticas de violencia en el país.
no te pierdas estas noticias
Bella Dueñas alerta por amenazas y riesgo de desaparición
El Universal
La influencer regiomontana Bella Dueñas advierte sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia.
"Li cham", la película en lengua tsotsil que llega a cines
El Universal
El documental en tsotsil se estrena en cines comerciales y es distribuido por Artegios, compañía de Everardo González.
"ARMY" a los 50: Mariana y el refugio emocional que halló en BTS
El Universal
A pesar de no conseguir boletos para el concierto en CDMX, Mariana y sus hijas participarán en actividades con otras fans.