Beto Cuevas improvisa canción durante sismo en Ciudad de México
El cantante chileno Beto Cuevas interpretó una versión improvisada de Enjoy the silence durante el sismo de magnitud 5.6.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El cantanteBeto Cuevas sorprendió a algunas de las personas que fueron desalojadas, por el sismo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
de esta mañana, pues mientras se resguardaba del movimiento telúrico, el músico tomó su guitarra para improvisar una versión de la canción "Enjoy the silence", tema original de Depeche Mode.
Eran alrededor de las nueve y 15 minutos de la mañana, cuando comenzó a sonar la alerta sísmica y el exlíder de la banda de rock La Ley, fue uno de los extranjeros que se encontraba en nuestro país, esto debido a que el miércoles ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.
Como parte de la promoción de su show, el chileno visitó las instalaciones de Exa FM, ubicadas en la colonia Anzures, en donde fue entrevistado por Jesse Cervantes pero, todavía antes de que se sentara hablar con el locutor, tuvo que salir del edificio, como medida preventiva por el sismo de magnitud 5.6.
Habituado a los movimientos telúricos de nuestro país, Cuevas se mostró paciente y, mientras esperaba para que le dieran el visto bueno de volver al edificio, tomó su guitarra, junto con otro de sus músicos, que lo acompañaba para la entrevista, y comenzaron a tocar los primeros acordes de "Enjoy the silence".
Rápidamente, otras personas, evacuadas de edificios aledaños, se acercaron, al percatarse que se trataba del intérprete de "Aquí", para grabar con su celular su versión del famoso tema de Depeche Mode.
no te pierdas estas noticias
Beto Cuevas improvisa canción durante sismo en Ciudad de México
SLP
El Universal
El cantante chileno Beto Cuevas interpretó una versión improvisada de Enjoy the silence durante el sismo de magnitud 5.6.
Maribel Guardia organiza fiesta íntima para recordar a su hijo Julián
SLP
El Universal
La actriz expresó que rezar el rosario le brindó paz tras la emotiva celebración por su hijo fallecido.
Calvin Harris prende Puebla entre caos y euforia
SLP
Redacción
El DJ escocés ofreció un show masivo en el Teatro del Pueblo