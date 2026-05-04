Beto Cuevas improvisa canción durante sismo en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El cantante

sorprendió a algunas de las personas que fueron desalojadas, por el

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de esta mañana, pues mientras se resguardaba del movimiento telúrico, el músico tomó supara improvisar una versión de la canción "", tema original deEran alrededor de lasde la mañana, cuando comenzó a sonar lay el exlíder de la banda de rock La Ley, fue uno de los extranjeros que se encontraba en nuestro país, esto debido a que el miércoles ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.Como parte de la promoción de su show, el chileno visitó las instalaciones de, ubicadas en la colonia Anzures, en donde fue entrevistado porpero, todavía antes de que se sentara hablar con el locutor, tuvo que salir del edificio, como medida preventiva por elde magnitud 5.6.Habituado a losde nuestro país, Cuevas se mostró paciente y, mientras esperaba para que le dieran el visto bueno de volver al edificio, tomó su, junto con otro de sus músicos, que lo acompañaba para la entrevista, y comenzaron a tocar losde "".Rápidamente, otras personas, evacuadas de edificios aledaños, se acercaron, al percatarse que se trataba del intérprete de "", para grabar con su celular su versión del famoso tema de