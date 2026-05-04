Beyoncé destaca como mejor vestida en Met Gala 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Después de diez años lejos de la alfombra del Met, la cantante Beyoncé regresa a la Met Gala 2026 no solo como invitada, sino como una de las anfitrionas de la noche, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del evento.

Diseño exclusivo de Olivier Rousteing en Met Gala 2026

Para esta edición, la artista apostó por un diseño a medida firmado por Olivier Rousteing, que traduce el código de vestimenta "La moda es arte" en una propuesta de alto impacto visual. El vestido, de estructura ajustada y acabado brillante, dibuja el cuerpo con líneas que evocan una construcción casi escultórica.

El look se eleva con una capa de plumas en tonos grises de cola extra larga, que añade volumen, textura y dramatismo a cada movimiento. Esta pieza no solo complementa el conjunto, sino que se convierte en uno de sus elementos clave, reforzando la presencia escénica de la silueta.

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Como acento final, un tocado metálico de carácter arquitectónico y accesorios en tonos plateados terminan de construir una imagen que va más allá del styling tradicional. La propuesta no busca solo vestir, sino transformar el cuerpo en una pieza visual en movimiento.

Momento familiar en la Met Gala 2026

En línea con la temática de la noche, Beyoncé logra una interpretación que combina moda, arte y performance. Su regreso no pasa desapercibido: confirma que, incluso después de una década, sigue marcando el ritmo de la alfombra roja más importante de la moda.

La cantante no llegó sola. A su lado estuvo su hija, Blue Ivy Carter, quien hizo una de sus apariciones más destacadas en la alfombra roja. La joven llevó un vestido blanco tipo bubble acompañado de abrigo a juego y accesorios plateados, creando un contraste armónico con el dramatismo del look de su madre.

Juntas, protagonizaron uno de los momentos más memorables de la velada, reforzando el carácter familiar y simbólico de esta edición. La presencia de ambas no solo capturó la atención mediática, sino que también añadió una dimensión emocional a una noche marcada por la moda como forma de arte.

Con este regreso, Beyoncé no solo reafirma su impacto en la industria, sino que demuestra -una vez más- que su paso por la Met Gala siempre se convierte en un momento cultural.