Bono y The Edge, de U2, expresan admiración a Sheinbaum en CDMX

Bono y The Edge, de la banda U2, expresaron su admiración hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su encuentro en la Asamblea General de la Street Child World Cup México 2026, celebrada este jueves en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México (CdMx), donde destacaron algunas de las políticas impulsadas por su administración.

"Qué honor. Encantado de conocerte, soy su fan", expresó el guitarrista y tecladista The Edge al saludar a la mandataria con un apretón de manos.

Por su parte, Bono reconoció algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Sheinbaum y se mostró sorprendido por la agenda de la mandataria.

"¡Dios mío! Atención médica universal, has aumentado el salario mínimo, vienes a la Street Child World Cup, conoces a Edge y a mí. No sé cómo tienes tiempo", expresó el vocalista de U2 a la Presidenta tras bambalinas.

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El encuentro quedó registrado en un video que fue compartido más tarde por la titular del Ejecutivo y en el que subrayó que el acceso a servicios esenciales debe ser un derecho garantizado para toda la población.

"Salud, educación, vivienda, esos son los derechos de las personas, no son privilegios", afirmó.

Luego de sostener una charla privada, Bono y The Edge recorrieron el Teatro Hidalgo junto a la gobernante hasta subir al escenario, donde saludaron a las y los asistentes entre aplausos y muestras de entusiasmo del público.

Sheinbaum también compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que celebró la realización de la Asamblea General de la Street Child World Cup en México, encuentro que reunió a niñas, niños y jóvenes de 21 países.

"Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México como sabemos hacerlo, con generosidad y los brazos abiertos", escribió.

A su vez, destacó la participación de U2 como embajadores de la iniciativa internacional enfocada en visibilizar la situación de menores en condiciones de vulnerabilidad.

Los artistas se encuentran en México por la grabación del videoclip de "Street of Dreams", su nuevo sencillo, filmado en distintos puntos del Centro Histórico capitalino.

"A ellos los acompañan grandes embajadores de esta noble causa, la banda U2. Bienvenidas y bienvenidos", concluyó la mandataria.