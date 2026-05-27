Brendan Fraser posa con sus hijos en alfombra roja del estreno Pressure

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).-

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de "" en el cine AMC Lincoln Square, y no lo hizo solo, dos de sus hijos, Holden y, lo acompañaron y se robaron la atención de los asistentes y de los fotógrafos presentes." es undirigido porque narra las tensas 72 horas previas al Día D (la invasión de Normandía) durante la Segunda Guerra Mundial.La trama se centra en el) y el(Andrew Scott) mientras intentan decidir si lanzar el ataque o arriesgarlo todo ante un pronóstico meteorológico extremo., de 57 años, viene de protagonizar "" (2025), y previamente, en 2022, protagonizó "" (The Whale), el drama psicológico que marcó su regreso triunfal a la cima de Hollywood, otorgándole su primer premio Oscar.es unreservado para las, sin embargo, posó muycon dos de sus tres hijos en elde "".Francis, son fruto del matrimonio delcon la actriz y escritora Afton Smith; en esta ocasión, sus dos hijos menores aparecieron con él en la alfombra,Ellució muycon sus hijos de 21 y de 20 años, quienes combinaban con elde su padre., de 21 años, ha comenzado a abrirse camino en el mundo de la moda. El joven trabaja comoy forma parte de la reconocida agencia. Con rasgos físicos que recuerdan a su padre —cabello oscuro y ojos claros—, también continúa con sus estudios universitarios mientras desarrolla su carrera.El menor de laFrancis, de 20 años, también se inclinó por ely trabaja con la misma agencia que su hermano. Sin embargo, además explora su lado artístico a través de la música, ya que toca la guitarra en una agrupación llamada "".llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a su imagen distintiva: una largay un estilo oscuro que despertó comparaciones entre internautas con personajes de la saga cinematográfica ""., de 23 años, no estuvo presente, él ha optado por unay pocas veces aparece en eventos públicos o alfombras rojas. Brendan ha hablado en diversas ocasiones sobre la estrecha relación que mantiene con él y ha compartido que Griffin se encuentra dentro del. Elincluso reveló que la experiencia de ser su padre tuvo un impacto profundo en su vida y fue una de las principales inspiraciones para construir el personaje de Charlie en "The Whale".Aunque los tres hijos dehan tomado caminos distintos, elha dejado claro en múltiples ocasiones que suocupa un lugar central en su vida y que lase ha convertido en uno de los pilares más importantes de su historia personal.