Britney Spears causa preocupación tras incidente en restaurante de Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 14 (EL UNIVERSAL).-

volvió a generar preocupación tras protagonizar una

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nocturna en un restaurante de Los Ángeles. De acuerdo con reportes difundidos por, la cantante cenó el miércoles en el Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada de un hombre y una mujer, pero su comportamiento rápidamente llamó la atención de varios clientes.Testigos señalaron que la intérprete comenzó ae inclusoen algunos momentos, creando un ambiente descrito por algunos presentes como incómodo y desordenado. Aunque varios asistentes no se percataron de inmediato de que se trataba de la estrella pop, después del incidente el lugar se llenó de comentarios sobre lo ocurrido.Uno de los momentos que más inquietó a los comensales fue cuando Britney caminó cerca de otras mesas sosteniendo un, lo que provocóde que pudiera ocurrir un. Sin embargo, algunos testigos consideraron que simplemente olvidó dejar el utensilio en su lugar.Además, la cantante, quien recién salió de, habría encendido un cigarro dentro del restaurante, cerca de la entrada, situación que obligó al personal a intervenir para pedirle que lo apagara. Según las versiones, Spears apenas probó la hamburguesa y papas que ordenó, mientras compartía gestos afectuosos con su acompañante, a quien incluso le dijo "te quiero".Tras abandonar el restaurante, el sitio quedó desordenado;obtuvo una foto de la mesa después de que Britney se marchara... que muestra uny doblado en medio del desorden.Según las fuentes citadas, elde Britney se encargó de llevarla deEl episodio ocurre poco después de que la cantante enfrentararelacionados con conducir bajo los efectos del alcohol. Recientemente logró un acuerdo con la fiscalía para reducir el cargo a conducción temeraria, además de aceptardurante un año y continuar bajo supervisión médica y psicológica.¿Qué pasa con ladeEn los últimos años,ha atravesado una complejadeque se ha desarrollado bajo el. La cantante pasó más de una década bajo una polémicaencabezada por su, situación que, según ella misma ha contado, afectó profundamente suy su sensación de libertad personal.Sus antecedentes incluyen episodios de, problemas de salud emocional, ingresos a centros dey un historial deque se remonta a finales de la década de los 2000. Aunque tras el fin de la tutela en 2021 Britney aseguró sentirse eny en una búsqueda espiritual, sus recientes comportamientos públicos han vuelto a encender las alarmas entre seguidores y especialistas sobre suactual.