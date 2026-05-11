Britney Spears publica mensaje tras salir de rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).-La cantante

ya ha salido de

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; luego de estar aislada por casi tres semanas y se hizo presente en redes sociales, en donde habló delque ha atravesado en los últimos días, mostrando gratitud no sólo por las personas que ha conocido, sino hasta por ser detenida cuando conducía bajo los efectos del alcohol."La Princesa del pop" sorprendió, cuando ayer,, compartió la fotografía de una pequeña, que vio mientras estaba de paseo con sus hijos,, en la cual se vio reflejada pues, como escribió, esa especie es habitualmente asociada con la transformación y evolución, proceso con el que se siente identificada."Mira qué hermosaes esta, lassimbolizan lay pura suerte".En alusión a los días que estuvo en, a la que ingresó luego de declararse culpable de, Britney se dijode las personas que ha conocido y las enseñanzas que este episodio ha traído a su vida, por lo que aseguró que su condenada, a, no suponen para ella un castigo, sino una "", como detalló:"Estoy jodidamentea mis amigos y a tantas nuevas personas hermosas que he conocido a través de mi..., toda una...".De ese modo, reconoció que tiene que trabajar en suy mostrarse mayor"Todavía tengo que aprender aconmigo misma y la forma en que me hablo a mí misma, es un vieje interminable y, a veces, me detengo, miro hacia arriba y digo, ´wow, Dios, creo que fuiste tú´y sonrío".Ahora, la intérprete de "Toxic" tendrá que pagar una, asistir auna vez a la semana, visitar psiquiatría dos veces al mes, tomar unsobre el alcohol y las drogas por tres meses y seguir la orden de no consumir ninguna sustancia, que no sean los medicamentos que se le receten.