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Britney Spears publica mensaje tras salir de rehabilitación

La artista mostró gratitud por las personas que conoció y su evolución personal.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 01:40 p.m.
A
Britney Spears publica mensaje tras salir de rehabilitación

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).-La cantante

Britney Spears
ya ha salido de rehabilitación

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; luego de estar aislada por casi tres semanas y se hizo presente en redes sociales, en donde habló del proceso de sanación que ha atravesado en los últimos días, mostrando gratitud no sólo por las personas que ha conocido, sino hasta por ser detenida cuando conducía bajo los efectos del alcohol.
"La Princesa del pop" sorprendió, cuando ayer, 10 de mayo, compartió la fotografía de una pequeña serpiente, que vio mientras estaba de paseo con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, en la cual se vio reflejada pues, como escribió, esa especie es habitualmente asociada con la transformación y evolución, proceso con el que se siente identificada.
"Mira qué hermosa serpiente es esta, las serpientes simbolizan la buena salud, conciencia superior y pura suerte".
En alusión a los días que estuvo en rehabilitación, a la que ingresó luego de declararse culpable de manejar alcoholizada, Britney se dijo agradecida de las personas que ha conocido y las enseñanzas que este episodio ha traído a su vida, por lo que aseguró que su condenada, a 12 meses de libertad condicional, no suponen para ella un castigo, sino una "bendición disfrazada", como detalló:
"Estoy jodidamente agradecida a mis amigos y a tantas nuevas personas hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual..., toda una bendición disfrazada...".
De ese modo, reconoció que tiene que trabajar en su autocuidado y mostrarse mayor amor propio.
"Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo a mí misma, es un vieje interminable y, a veces, me detengo, miro hacia arriba y digo, ´wow, Dios, creo que fuiste tú´y sonrío".
Ahora, la intérprete de "Toxic" tendrá que pagar una multa de 721 dólares, asistir a tratamiento psicológico una vez a la semana, visitar psiquiatría dos veces al mes, tomar un curso de educación sobre el alcohol y las drogas por tres meses y seguir la orden de no consumir ninguna sustancia, que no sean los medicamentos que se le receten.

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