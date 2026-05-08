CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).- Tras el lanzamiento del videoclip de "Risk It All", marcado por mariachis, estética charra y referencias a la cultura mexicana, Bruno Mars ahora "lo arriesga todo" por sus seguidores hispanohablantes.

Bruno Mars lanza versión en español de "Lo Arriesgo Todo"

El intérprete sorprendió este viernes con la versión en castellano del tema, incluido en su más reciente álbum, The Romantic. El material, que presenta una sola imagen de Mars tocando la guitarra mientras viste un traje blanco, incorpora además letras en rojo que acompañan los versos de la canción.

En esta reinterpretación, el cantante presume un español fluido mientras adapta la letra original al castellano.

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Gira internacional y conciertos en México

Con The Romantic, Mars emprenderá una gira internacional que recorrerá ciudades como París, Londres, Chicago y Los Ángeles, además de México, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El regreso a los escenarios ocurre casi una década después de su última gran gira internacional.

The Romantic, su primer álbum en cerca de diez años, apuesta por una propuesta influenciada por el soul y el funk. El disco incluye temas como "I Just Might", que debutó en el número uno del Billboard Hot 100.

El cantante ya arrancó la gira en Las Vegas con llenos en el Allegiant Stadium. Además del éxito en taquilla, el condado de Clark declaró el 10 de abril como el "Día de Bruno Mars" en la llamada Ciudad del Pecado.

Como parte del reconocimiento, el artista recibió la llave de la ciudad, distinción reservada para figuras de gran impacto cultural, y Park Avenue fue renombrada temporalmente en su honor.

En enero de 2025, Mars se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales.

Meses después, el cantante volvió a destacar en los premios Grammy 2026 junto a Rosé, integrante de BLACKPINK, con una presentación en vivo de "APT" en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La colaboración recibió nominaciones en las categorías de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop. A lo largo de su carrera, Mars ha acumulado 36 nominaciones al Grammy y 16 victorias.