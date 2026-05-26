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BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional

BTS reveló un video con fragmentos inéditos de su encuentro en Palacio Nacional el 6 de mayo.

Por EFE

Mayo 26, 2026 06:41 p.m.
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BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional

Ciudad de México, 26 may (EFE).- El popular grupo surcoreano BTS sorprendió este martes a sus seguidores mexicanos al anunciar que publicará en sus cuentas oficiales un video del detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el marco de la promoción de su gira mundial ‘ARIRANG’.

BTS publica video detrás de cámaras en Palacio Nacional

Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistió RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, por lo que se espera la aparición de los siete miembros en el video que mostrará fragmentos de esta visita ocurrida el 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

BTS reveló la noticia a través de una imagen compartida en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que indicó que el estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 hora local (13:00 GMT).

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BTS se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La agrupación no detalló la duración del video o si se incluirán otros momentos destacados en el país, como cuando visitaron el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Anahuacalli, conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera, o la Arena de México, donde presenciaron la lucha libre.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró una cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país norteamericano.

La gira ‘ARIRANG’ representa el regreso de BTS a los escenarios, luego de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país de origen.

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