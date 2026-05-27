BTS comparte detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El popular grupo surcoreano

sorprendió a sus seguidores mexicanos al lanzar un video del detrás de cámaras de su visita al

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, donde los integrantes se reunieron con la presidenta de México,, en el marco de la promoción de su gira mundial "ARIRANG".Al encuentro en la sede del Ejecutivo asistieron, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, y en el material se muestra la emoción de los integrantes del grupo desde que entran al recinto histórico.Tomaronen el interior del Palacio, de sus imponentesy cuando se acercaron aldesde donde saludaron a sus fans, el impacto que sintieron al escuchar la emoción de las ARMY mexicanas que atascaron la plancha del Zócalo, quedó grabado para siempre.Uno de los momentos entre lay lafue cuando le pidieron que se uniera a la"Puede el presidente unirse a nuestra".Dicha visita se realizó el, previo a los tresque ofrecieron en elde la Ciudad de México.reveló la noticia mediante unacompartida en una historia publicada en su cuenta oficial deLavisitó el, el—reconocido por haber sido el estudio de Diego Rivera— y la, donde presenciaron una función de lucha libre mexicana.La visita dea México se convirtió rápidamente en unque generó gran impacto entre el ARMY mexicano, además de mostrar una cercana interacción con, quien incluso prometió eldel grupo al país.Cuando la banda se despidió de la presidenta de México, quedó pactada unapara elLa gira mundial "ARIRANG" representa el esperadodea los escenarios, luego de que sus integrantes cumplieran con elobligatorio en Corea del Sur, una pausa que mantuvo a millones de seguidores atentos alde una de las agrupaciones más influyentes dela nivel mundial.