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BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional

Miles de seguidores esperaron horas para saludar a BTS en el Zócalo capitalino el 6 de mayo.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 05:24 p.m.
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BTS estrena video inédito de su visita a Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- El grupo surcoreano

      BTS
      volverá a México , al menos a través de la pantalla, con el estreno de un

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      video grabado durante su visita a Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.
      A través de las redes sociales del septeto, se dio a conocer que lanzarán material inédito con imágenes detrás de cámaras de su encuentro con las ARMY y de su experiencia dentro de las instalaciones de la sede presidencial.
      ¿Cuándo se estrenará el video de BTS en Palacio Nacional?
      La grabación se estrenará este 27 de mayo a través de sus canales oficiales. En el centro de México, el estreno será a las 5:00 de la mañana.
      No se han revelado más detalles sobre el contenido del video.
      Cabe recordar que la agrupación ofreció tres conciertos en la CDMX como parte de su tour ARIRANG, los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.
      50 mil fanáticos se congregaron para saludar a BTS en el zócalo
      Durante más de cinco horas, seguidores de los intérpretes de "SWIM" esperaron en la plancha del Zócalo capitalino para poder saludar y fotografiar a la agrupación, un día antes de su primer concierto en la capital.
      El encuentro inició a las 17:07 horas y tuvo una duración aproximada de cuatro minutos, en el que también estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.
      "Hola México, somos BTS. Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana. Gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias", expresó Kim Namjoon.
      Por su parte, Kim Tae-hyung comentó: "Hola, no hablo muy bien español, pero intentaré. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México. La energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto. Nos vemos la próxima vez, adiós".
      Los demás integrantes aprovecharon el breve encuentro para interactuar con los seguidores y grabarlos desde uno de los balcones, mientras los fans respondían con gritos y muestras de emoción.
      La visita de BTS al país ocurrió nueve años después de su última presentación en México y casi cuatro años después de concluir su servicio militar.
      Actualmente, la agrupación continúa con éxito su gira por Estados Unidos y recientemente se coronó ganadora en los American Music Awards, cuya ceremonia se llevó a cabo en la MGM Grand Garden Arena el pasado 25 de mayo.

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