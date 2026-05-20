BTS llevará su concierto de Busan a los cines

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).-

volverá a encontrarse con ARMY, pero ahora en la pantalla grande. El grupo

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sude ladesde la ciudad de, convirtiéndose en el tercer show que llega a salas cinematográficas tras las presentaciones de Tokio y Goyang.El evento, que podrá verse en distintas partes del mundo gracias a la colaboración entrey BIGHIT MUSIC, se realizará en elde los Juegos Asiáticos deLa presentación tiene un significado especial tanto para la agrupación como para sus seguidores, ya quefue la última ciudad donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook actuaron juntos antes de iniciar su, haceAdemás, elcoincidirá con el, fecha en la quedebutó oficialmente, por lo que para muchos fans representa una especie decon el grupo.Paray otros países, la transmisión en cines también se ha convertido en unapara quienes no lograron conseguir boletos para la gira, considerada la más extensa realizada por un artista coreano, con 85en 34 ciudades y múltiples fechas agotadas.El espectáculo se llevará a cabo elde 2026. En México,iniciará la preventa el jueves 28 de mayo, mientras que Cinépolis también proyectará funciones, aunque todavía no anuncia horarios ni fecha de venta.Actualmente,continúa su recorrido por elconpara el 23, 27 y 28 de mayo. Más adelante visitarán ciudades de, Reino Unido, Alemania y Francia.Mientras en países como México los fans seguramente prepararáncone intercambio de photocards, ense realizará unpara celebrar el aniversario del debut del grupo.Medios coreanos reportan que el proyecto "" llenará distintos espacios de la ciudad con, homenajes ylos días 12 yLa iniciativa ya había sido realizada en 2022 durante elin", organizado para apoyar la candidatura de la ciudad rumbo a laAhora, lugares emblemáticos como el, eldeEurasia Platform y lade Gwangbok-ro volverán a iluminarse con mensajes y visuales inspirados en la agrupación.