BTS ofrece concierto en México con canciones sorpresa
Canciones como
A
CIUDAD DEMÉXICO , mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La banda de k-pop surcoreana BTS
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, ha causado furor desde su llegada a México para sus conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México.
Luego de iluminar el escenario del Estadio GNP Seguros dos veces, con unos de los mejores espectáculos que la capital ha visto, la boy band más famosa del momento dará un último concierto en tierras mexicanas como parte de su gira mundial "ARIRANG World Tour".
Aunque el ARMY nacional ha demostrado disfrutar cada instante del concierto, sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de cada noche son la canciones sorpresa, las cuales cambian en cada show y suman a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a la tradición que decenas de artistas han implementado durante sus espectáculos.
Estas son las canciones sorpresa que BTS ha cantado en sus conciertos de México
7 de mayo
La noche del 7 de mayoBTS deleitó al ARMY mexicano con "Boy in Luv" y "So What", dos canciones con profundo significado para el fandom de la banda.
Ninguna de las canciones había sido interpretada por el grupo en fechas anteriores de la gira, por lo que fue una grata sorpresa para las y los ARMYs.
"Boy In Luv" pertenece a su álbum lanzado en 2014 Skool Luv Affair; mientras que "So What" forma parte de Love Yourself: Tear, álbum lanzado en 2018.
Inundan de pop surcoreano a sus ARMY en el primero de 3 conciertos en la CDMX. Foto: AFP
9 de mayo
En su segunda fecha en México, BTS sorprendió a los fans cantando "Just One Day" y "We Are Bulletproof Pt.2", temas alusivos al inicio de su carrera.
Una vez más, la banda optó por una canción de su segundo álbum de estudio Skool Luv Affair con "Just One Day"; asimismo, BTS se remontó al inicio de su trayectoria musical con "We Are Bulletproof Pt.2", uno de los temas principales en su álbum sencillo debut 2 Cool 4 Skool, de 2013.
-----¿Qué son las canciones sorpresa?
Las canciones sorpresa son dos temas que el grupo de k-pop cambia en cada concierto. Después de interpretar "Dynamite", casi al final del show, BTS implementa la dinámica y sorprende al público, asegurando un espectáculo único para cada fecha de la gira.
BTS visitará México los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Foto: Instagram oficial BTS.
Estas canciones son ajenas al setlist básico de la gira, en la que la banda canta casi todas las canciones de su último álbum "ARIRANG".
Setlist completo del ARIRANG World Tour
Hooligan
Aliens
Run BTS (Remix)
they don´t know ´bout us
Like Animals
FAKE LOVE (Remix)
SWIM
Merry Go Round
2.0
NORMAL
Not Today (Remix)
MIC Drop (Remix)
FYA
Fire (Remix)
Body to Body
IDOL (Remix)
Come Over
Butter
Dynamite
Please
Into the Sun.
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