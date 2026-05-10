BTS ofrece concierto en México con canciones sorpresa

CIUDAD DE

, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- La banda de k-pop surcoreana

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, ha causado furor desde supara sus conciertos del 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad deLuego de iluminar el escenario deldos veces, con unos de losque la capital ha visto, la boy band más famosa del momento dará un último concierto en tierras mexicanas como parte de su gira mundial "".Aunque elha demostrado disfrutar cada instante del concierto, sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de cada noche son la, las cuales cambian en cada show y suman a, RM, Jimin, V y Jungkook a la tradición que decenas de artistas han implementado durante sus espectáculos.Estas son lasqueha cantado en susLa noche deldeleitó almexicano con "" y "", doscon profundo significado para el fandom de la banda.Ninguna de lashabía sido interpretada por el grupo en fechas anteriores de la gira, por lo que fue una grata sorpresa para las y los ARMYs." pertenece a su álbum lanzado en 2014; mientras que "" forma parte de Love Yourself: Tear, álbum lanzado en 2018.Inundan dea susen el primero de 3 conciertos en la. Foto: AFPEn su segunda fecha ensorprendió a los fans cantando "" y "", temas alusivos al inicio de su carrera.Una vez más, la banda optó por una canción de su segundo álbum de estudiocon ""; asimismo,se remontó al inicio de su trayectoria musical con "", uno de los temas principales en su álbum sencillo debut, de 2013.-----¿Qué son lasLasson dos temas que el grupo de k-pop cambia en cada concierto. Después de interpretar "", casi al final del show,implementa la dinámica y sorprende al público, asegurando unpara cada fecha de la gira.visitarálos próximos 7, 9 y 10 de mayo. Foto: Instagram oficialEstasson ajenas alde la gira, en la que la banda canta casi todas lasde su".delHooliganAliensRun(Remix)they don´t know ´bout usLike AnimalsFAKE LOVE (Remix)SWIMMerry Go Round2.0NORMALNot Today (Remix)MIC Drop (Remix)FYAFire (Remix)Body to BodyIDOL (Remix)Come OverButterPleaseInto the Sun.