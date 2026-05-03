BTS regresa a México con tres conciertos en mayo 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Después de una larga pausa musical y poco más de nueve años alejados de los escenarios mexicanos, BTS vuelve a nuestro país.

Fechas confirmadas para conciertos de BTS en México

El fenómeno del K-pop llegará esta semana a tierras aztecas para ofrecer tres conciertos que, desde su anuncio, se convirtieron en los más esperados de este 2026.

Esta no es la primera vez que la agrupación se presenta en la capital mexicana, pero sí la que más revuelo ha causado. Basta con recordar que su visita se convirtió en tendencia durante varios días, y sus fans hicieron historia en los espectáculos en vivo.

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Las fechas confirmadas en CDMX son:

7 de mayo

9 de mayo

10 de mayo

Todos los conciertos serán en el Estadio GNP Seguros y forman parte de la gira mundial "ARIRANG", el regreso oficial de los siete integrantes tras completar su servicio militar.

Opciones para llegar al Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros es uno de los escenarios más importantes de la capital, por lo que existen diferentes vías para llegar. Aunque la más cómoda es usar el transporte privado, la mejor opción es el Metro de la ciudad, debido al tránsito.

Las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva (Línea 9)

Puebla (Línea 9)

Velódromo (Línea 9)

También puedes llegar en Metrobús a través de las estaciones Iztacalco y UPIICSA, ambas de la línea 2.

El concierto iniciará en punto de las 20:00 horas, pero se recomienda llegar con anticipación.

¿Todavía hay boletos?

No. La demanda por ver RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo fue tal, que los accesos se agotaron desde hace meses y, aunque, Ticketmaster recientemente liberó algunos, estos se acabaron en cuestión de minutos.

De hecho, la venta generó una fuerte polémica entre las Army y Ticketmaster. Y es que las fans reclamaron la falta de claridad en los precios lo que derivó que Profeco obligara a la boletera a revelar el costo de todos sus eventos con al menos 24 horas de anticipación.

Aunque el repertorio suele cambiar dependiendo de la ciudad, de acuerdo con algunos shows previos, el setlist está incluido de 23 temas que hacen un recorrido por toda la historia musical de la banda.

Además, la gira está montada con escenario 360°, una producción distinta a las anteriores visitas del grupo.

Fan projects: ¿cuáles habrá en Ciudad de México?

Para hacer mucho más especiales los conciertos de los músicos surcoreanos, las fans ya han organizado una serie de dinámicas, a las que se les conoce popularmente como Fan projects.

Desde paliacates color morado, carteles, globos y luces de colores, estos son los fan projects para los conciertos de BTS en México:

7 de mayo. Mientras suene el tema "Swin", las fans planean hacer la famosa "ola" con las llamadas Army Bombs (lighsticks oficiales de la banda). Además, durante la canción "IDOL" agitarán paliacates morados, color distintivo de la banda.

9 de mayo. Para este día la dinámica será diferente. En "Swim" se alzarán los flashes de los celulares; mientras que en "Come Over" se levantará un banner conmemorativo que será entregado el día del evento.

10 de mayo. Mientras suene "They don´t know about us", el plan es colocar papelitos amarillos en la linterna del celular para iluminar todo el GNP de un solo color. Además, se agitarán globos en forma de corazón en "Come over".