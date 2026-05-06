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BTS se rinde ante su Army mexicano: "Te amo, te quiero"

Jungkook y V expresaron su cariño en español, destacando la energía de los fans mexicanos.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 06:52 p.m.
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BTS se rinde ante su Army mexicano: Te amo, te quiero

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Quien visita México asegura que la calidez y la energía de su gente no puede compararse con la de ningún otro país y la tarde de este miércoles los integrantes de BTS lo confirmaron.

BTS saluda a Army mexicano desde Palacio Nacional

Al rededor de las 17:10 horas, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook salieron al balcón principal de Palacio Nacional, acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum, para saludar a sus fans.

Entre gritos, lágrimas y cientos de flashes, los cantantes fueron recibidos por más de 50 mil Armys que, desde primeras horas de este miércoles, se dieron cita para verlos.

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"Muchas gracias. No podemos esperar para el concierto de este jueves. Vamos a divertirnos mucho", dijo Jungkook entre inglés y español, palabras que desataron la euforia entre los asistentes.

Expresiones de cariño y agradecimiento de BTS a fans mexicanos

"Te amo, te quiero", agregó antes de cederle la palabra a otro de sus compañeros.

"Hola. No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. Los extrañábamos muchísimo México", confesó V, para después agradecerle a sus fans por su recibimiento: "La energía aquí es increíble. Muchas gracias por amarnos tanto", finalizó.

Aunque solo fueron unos cuantos minutos, esto bastó para que el grupo reafirmara su lugar en el corazón de los mexicanos.

BTS se presentará este fin de semana con tres conciertos en el Estadio GNP, y lo que vivieron la tarde de este miércoles solo es un adelanto de lo que les espera.

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