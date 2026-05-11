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Caen 30 personas por reventa en concierto de BTS

Las detenciones ocurrieron entre el 7 y 10 de mayo

Por El Universal

Mayo 11, 2026 02:40 p.m.
A
Caen 30 personas por reventa en concierto de BTS

Durante las tres fechas de conciertos del grupo coreano BTS, cuya gira se llama "BTS WORLD TOUR ARIRANG 2026", elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 30 personas señaladas por presunta reventa de boletos, entre ellas 13 menores de edad.

SSC detenciones por reventa de boletos en conciertos BTS 2026

De acuerdo con las autoridades, varios de los asegurados ofrecían entradas a precios mucho más altos que los de taquilla y algunas incluso podrían haber sido falsas.

Las detenciones ocurrieron entre el 7 y el 10 de mayo.

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La policía detalló que 14 personas fueron arrestadas el primer día de conciertos, 10 más el 9 de mayo y otras seis el día 10. Además, 13 de los detenidos ya tenían antecedentes por la misma falta relacionada con la reventa.

Robo de celulares y detenciones adicionales en concierto BTS

Durante el primer concierto, un hombre de 33 años y una adolescente de 16 fueron detenidos luego de que asistentes los señalaron por presuntamente robar celulares durante la salida del público, cerca de la puerta seis del estadio.

Según el reporte, los policías lograron recuperar dos teléfonos móviles y ambos sospechosos fueron presentados ante el Ministerio Público (MP).

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