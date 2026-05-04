Calvin Harris prende Puebla entre caos y euforia

La presentación de Calvin Harris en la Feria de Puebla 2026 reunió a miles de asistentes en la Plaza Cívica de La Victoria, en una noche que pasó de los empujones y desmayos en los accesos a la euforia colectiva durante el espectáculo.

El DJ y productor escocés se presentó la noche del 3 de mayo como parte del Teatro del Pueblo. Su show comenzó alrededor de las 23:00 horas, luego de la participación de varios DJs que antecedieron su aparición en el escenario.

Desde el arranque, el público respondió con gritos, saltos y manos al aire. La presentación estuvo acompañada de luces, pirotecnia, humo e interacción constante con los asistentes.

Entre los temas que interpretó estuvieron "Blame", "Eat Sleep Rave Repeat", "Feel So Close" y "The Feeling", canciones que mantuvieron encendida a la multitud durante buena parte de la noche.

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El ambiente fue de fiesta tanto en gradas como en la explanada, donde miles de personas brincaron y cantaron al ritmo de la música. Incluso, algunos asistentes subieron al Monumento a La Victoria del 5 de Mayo, lo que dejó una imagen llamativa, pero también reflejó el desorden en algunas zonas del recinto.

La jornada, sin embargo, también estuvo marcada por incidentes previos. En los accesos se reportaron empujones, golpes, desmayos y algunas detenciones antes del inicio del concierto.

El espectáculo concluyó pasada la medianoche. Al término, la salida simultánea de miles de personas generó nuevos momentos de tensión y caos en los alrededores del recinto.