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Cameron Díaz y Benji Madden anuncian la llegada de su tercer hijo

El nacimiento coincide con su regreso al cine tras una década de ausencia

Por El Universal

Mayo 04, 2026 10:46 a.m.
A
Cameron Díaz y Benji Madden anuncian la llegada de su tercer hijo

La actriz estadounidense Cameron Díaz y el músico Benji Madden han dado la bienvenida a su tercer hijo, al que han bautizado con el nombre de Nautas Madden, según señaló este lunes en Instagram el padre del niño.

Anuncio oficial del nacimiento

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos por anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden ¡Bienvenido al mundo, hijo!!", escribió el músico en su perfil de Instagram.

La pareja es padre de otros dos niños Raddix Wildflower Madden, de seis años, y Cardinal Madden, de dos. El nacimiento del pequeño coincide con la vuelta al cine de la actriz, que llevaba una década alejada de las pantallas.

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Regreso de Cameron Díaz al cine y otras actividades

En 2025 fue la protagonista de 'Back in Action' ('Vuelta a la acción') y en 2026 estrenó en Apple TV 'Outcome', junto a Keanu Reeves.

Durante estos años escribió dos libros sobre bienestar y se dedicó a su empresa de vinos, Avaline.

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