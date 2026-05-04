Cameron Diaz y Benji Madden tienen tercer hijo: Nautas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- La familia de Cameron Diaz y Benji Madden creció. La actriz y el integrante de Good Charlotte sorprendieron al anunciar que se convirtieron en padres por tercera vez.

Anuncio y reacción de la pareja

Fue Madden quien, a través de sus redes sociales, compartió la noticia con sus seguidores y, aunque no dio detalles sobre el nacimiento, sí aseguró que se siente feliz y bendecido.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos tan bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo. ¡Bienvenido al mundo hijo!", escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de ilustraciones dedicadas al recién nacido.

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Nombre y privacidad del nacimiento

La pareja también dio a conocer el peculiar nombre del pequeño: Nautas, que, de acuerdo con la publicación, es de origen latín y significa: marinero, navegante o viajero.

El anuncio llamó la atención porque, al igual que ocurrió con sus otros dos hijos, la pareja logró mantener la noticia en completo hermetismo y nunca confirmó públicamente que estaban esperando otro hijo.

"Nos encanta la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, y estamos muy agradecidos", finalizó el rockero. Por su parte, Diaz reaccionó a la publicación con varios emojis de corazón.

La actriz y el músico se casaron en 2015 y cuatro años más tarde dieron la bienvenida a Raddix, su primera hija. En 2024 llegó Cardinal, su segundo hijo y a ambos los han mantenido lejos del ojo público.