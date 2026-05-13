Casa Azul recibe a RM de BTS tras conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La influencia de

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continúa conquistando a artistas de todo el mundo. Ahora fue RM, líder e integrante de la banda surcoreana BTS, quien visitó la emblemática, en Coyoacán, y dejó un emotivo mensaje dedicado a los dos artistas mexicanos.Elcompartió la noticia a través de sus, donde celebró que elsiga inspirando a nuevas generaciones y a figuras internacionales de la música y el arte."Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en elun", publicó el recinto cultural.Durante su recorrido, el cantante escribió unas palabras en elen las que reflexionó sobre la vida, el amor y elde ambos artistas."Queridos Frida y Diego... No puedo comprender todas sus historias... pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso... Me volví más humilde... Sue inspirará a muchas generaciones futuras... Gracias por el amor y la lucha. ¡Viva la vida!", escribió RM.La visita del intérprete, cuyo nombre real es, generó una ola de reacciones entre fans de BTS y admiradores de, quienes destacaron el interés del artista por la cultura, la literatura y el arte internacional, temas que el cantante ha mostrado públicamente en distintas ocasiones.Laagradeció además que figuras como RM acerquen aal universo creativo de, consolidando al recinto como uno de los espacios culturales más visitados y reconocidos de México.Las fotos de su visita se dan a conocer apenas unos días después de los esperados conciertos de BTS en México, donde miles deelpara reencontrarse con la agrupación surcoreana. Durante las presentaciones, el grupo ofreció un espectáculo marcado por coreografías multitudinarias, efectos visuales y momentos emotivos con el público mexicano, uno de los más fieles de América Latina.Los integrantes agradecieron en varias ocasiones el cariño del llamado, mientras lasse inundaron de videos, fotografías y mensajes de seguidores que celebraron el regreso de la banda al país.