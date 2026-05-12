Caso Beyoncé: hombre es condenado tras robarle material musical

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Un hombre identificado como

de

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conde Beyoncé, un año después del hecho ocurrido en Atlanta. Evans fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplirá dos tras aceptar un acuerdo con la fiscalía.Ante eldel condado de Fulton, en Atlanta, el acusado reconoció este martes, los cargos deajena e ingreso a un vehículo con. Además de la pena privativa de libertad, deberá cumplir libertad condicional y tendrá prohibido acercarse al área donde ocurrió el incidente o contactar a la víctima, de acuerdo con medios estadounidenses.Evans fuepor elen, en relación con el hurto registrado en julio de 2025.El caso se originó tras elque contenían, planes de espectáculos, listas de canciones y otros materiales del equipo de Beyoncé durante suen Atlanta.De acuerdo con el Departamento de Policía, ellas autoridades acudieron a un reporte en el, donde se relató que unarentada por el equipo de la artista había sido forzada durante una parada en la zona.El coreógrafoy el bailaríninformaron que estacionaron el vehículo para comer y, al regresar, encontraron el cristal roto y la desaparición de dos maletas. En su interior se encontrabapara la gira, además de dispositivos electrónicos.Las autoridades iniciaron el rastreo de computadoras y AirPods, lo que permitió localizar parte del equipo y obtener. Asimismo,registraron el momento del robo, lo que facilitó la identificación del sospechoso y la emisión de unaUnade octubre señaló que Evans ingresó al vehículo el"con la intención de cometer el robo". Fuesemanas después de la denuncia y posteriormente liberado bajo una fianza deElde Beyoncé logró ingresos superiores aeny se convirtió en uno de los más exitosos del año.Pese al robo, la