Chayanne invita a bailar 'Torero' para celebrar a las mamás en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Este 10 de mayo, el cantante

volvió a convertirse en tendencia en

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, luego de compartir diversosdedicados a las mamás mexicanas, quienes desde hace años lo consideran "el".A través de su, el intérprete de "Torero" invitó a sus seguidores aelbailando una de sus coreografías más populares., ¿ya sorprendieron a sus mamás bailando la? Los veo",el cantante.Tambiénun, donde carga un, en el quea todas las madres."Hoy es un día muy especial, feliz, esto es para ti", mientras la cámara hacía un acercamiento a lasLade losno tardó en manifestarse; cientos de personas respondieron con, videos ydirigidos al artista puertorriqueño."Ay papá, ¿no tienes una más fácil?", "Papá, todos mis hermanos y yo te mandamos un fuerte abrazo", "No sé bailar, papá, ¿me quieres enseñar?" y "A mí no me salió el baile y por eso le regalé flores", fueron algunos de losque circularon enAdemás de X,también compartióen sus historias decon la frase "", acompañados de fotografías y videos enviados por fans que asistieron recientemente a su concierto en el Autódromo de Querétaro.