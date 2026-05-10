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Chayanne invita a bailar 'Torero' para celebrar a las mamás en México

El cantante puertorriqueño Chayanne envió mensajes y videos para celebrar el Día de las Madres en México.

Por El Universal

Mayo 10, 2026 03:58 p.m.
A
Chayanne invita a bailar Torero para celebrar a las mamás en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Este 10 de mayo, el cantante

Chayanne
volvió a convertirse en tendencia en redes sociales

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, luego de compartir diversos mensajes dedicados a las mamás mexicanas, quienes desde hace años lo consideran "el Papá de México".
A través de su cuenta en X, el intérprete de "Torero" invitó a sus seguidores a celebrar el Día de las Madres bailando una de sus coreografías más populares.
"Hijos, ¿ya sorprendieron a sus mamás bailando la coreografía de 'Torero'? Los veo", publicó el cantante.
También publicó un video, donde carga un arreglo de flores, en el que felicitó a todas las madres.
"Hoy es un día muy especial, feliz Día de las Madres, esto es para ti", mientras la cámara hacía un acercamiento a las rosas.
La reacción de los usuarios no tardó en manifestarse; cientos de personas respondieron con bromas, videos y mensajes dirigidos al artista puertorriqueño.
"Ay papá, ¿no tienes una más fácil?", "Papá, todos mis hermanos y yo te mandamos un fuerte abrazo", "No sé bailar, papá, ¿me quieres enseñar?" y "A mí no me salió el baile y por eso le regalé flores", fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.
Además de X, Chayanne también compartió mensajes en sus historias de Instagram con la frase "Feliz día mis amores", acompañados de fotografías y videos enviados por fans que asistieron recientemente a su concierto en el Autódromo de Querétaro.

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