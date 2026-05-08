Cher suspende apoyo económico a su hijo Elijah Blue

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 8 (EL UNIVERSAL).-

presuntamente

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financiero a su hijo, de 49 años, en medio de los conflictos legales y familiares que ambos enfrentan desde hace varios años. De acuerdo conpresentados ante el, Elijah pidió unaque paga a su aún esposa,, argumentando que ya no recibe ayuda económica constante de la cantante.Según el expediente judicial, el hijo dey del fallecido músico Gregg Allman aseguró quedejó de recibir donaciones de su madre y que actualmente sólo percibe alrededor de 10 mil dólares mensuales provenientes del. También señaló que, tras impuestos, sus ingresos rondan losmensuales.Actualmente, Elijah debe pagarmensuales a King, con quien se casó en 2013, aunque ahora busca que la cifra se reduzca a mil 651 dólares. En los, también acusó a su expareja de no haber intentado mantenerse económicamente desde su separación en 2021. La próxima audiencia del caso está prevista para el 17 de julio.La disputa ocurre mientrasmantiene unarelacionada con la. En abril pasado, la cantante volvió a solicitar ante la corte intervenir en los asuntos financieros y personales de Elijah, alegando gravesy adicciones. Sin embargo, la petición fue rechazada temporalmente, aunque podría volver a presentarla más adelante.Durante el proceso, Elijah compareció de manera remota desde un, donde permanece bajo supervisión médica mientras enfrentaen. Según los abogados de la artista, la situación del músico se ha deteriorado y tendría dificultades para administrar su dinero debido a sus problemas de adicción.Enanteriores,aseguró que su hijo gasta rápidamente el dinero que recibe en, hoteles de lujo y transporte privado. También afirmó que Elijah tendría, incluyendo dinero pendiente con un presunto narcotraficante yque superarían los 200 mil dólares.La relación entreha sido complicada durante años y ha estado marcada porrelacionados con las. Elijah, quien es integrante de la banda Deadsy, ha hablado abiertamente sobre su consumo dedesde la adolescencia y sobre los momentos difíciles que vivió siendo hijo de una de las estrellas más famosas del mundo.Aunque en distintos momentos ambos parecían haber logrado cierta, las recientesvolvieron a exponer elentre madre e hijo. Incluso, en 2023, Elijah acusó ade haber intentado controlar aspectos de su vida personal y financiera, mientras que la cantante ha insistido en que sus acciones buscan proteger la salud y seguridad de su hijo.