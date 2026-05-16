Christian Chávez en Tecate Emblema 2026: crítica a excompañeros de RBD

Christian Chávez no se olvida de RBD y durante su presentación en el Tecate Emblema 2026 recordó a sus excompañeros, asegurando que le "dan hueva" por sus constantes peleas.

Christian Chávez critica a excompañeros de RBD en Tecate Emblema

El mexicano interpretó varios de los temas más icónicos de la agrupación, pero antes de cantar "Rebelde" tomó el micrófono para dirigirse a Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

"Oigan, a ver si recuerdan esta canción, es de una novela de unos güeyes que me dan hueva, unos del 2000 que, ay güey, cómo se pelean. Ya que se pongan de acuerdo, güey, no puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar", dijo.

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Durante su presentación en el escenario principal del festival, Chávez hizo un recorrido por su historia musical con éxitos como "Ser o parecer" y "Solo quédate en silencio".

Apoyo de Christian Chávez a la comunidad LGBTTIQ+ en Tecate Emblema

El Tecate Emblema marcó el primer festival de Christian como solista, espacio que aprovechó para continuar levantando la voz a favor de la comunidad LGBTTIQ+.

Su presentación inició con un video en el que se le veía recibiendo golpes mientras aparecían palabras como "P...". Posteriormente salió al escenario con una chamarra que llevaba la frase "Fuc... Cringe".

"Hola, ¿cómo estamos Tecate Emblema? Muchas gracias por estar aquí conmigo en mi primer festival y sobre todo por ver tantas personas que son rebeldes. A ver si se acuerdan de esto", mencionó antes de interpretar "Bésame sin miedo".

El cantante recordó que, aunque actualmente existe una mayor libertad, ésta ha sido resultado de la lucha de miles de personas durante años.

"Qué chingón, la verdad me la he pasado de huev..., ojalá tuviera más tiempo. Solo quería recordarles una cosa: a pesar de que ahora vivimos en libertad, todo esto ha tomado tiempo, no fue de a gratis", expresó.

"Muchísimas personas antes que nosotros lucharon, murieron, escuchando la palabra 'put...'; se quedaron sin derechos, sin hogar, sin familia. Gracias a todos ellos, hoy yo puedo estar aquí y todos ustedes pueden ser."