Cinco películas con madres inspiradoras para el 10 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Hay historias en el cine que han dejado retratos deque rompen moldes y conectan con distintas generaciones. Para este

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, te recomendamoscon grandes ejemplos.Desdeen solitario hasta aquellas que apuestan por los sueños de sus hijos, estas figuras son referentes por su manera de amar, acompañar y tomar decisiones, incluso enA través de distintos géneros;, estos personajes demuestran que no existe una sola forma de ser, pero sí múltiples formas de sostener, guiar y dejar ir.- ", protagonista de "", encarna unade lo tradicional. Interpretada por, es una mujer independiente que crió a su hija Sophie en unamientras administraba su propio hotel.La historia, basada eny llevada al cine enbajo la dirección de, sigue a Sophie en la búsqueda de su padre, detonando un reencuentro con el pasado de Donna.Más allá del enredo romántico, el personaje destaca por su forma de educar desde la libertad, su relación con su hija está marcada por la complicidad y la idea de que la vida puede construirse sin seguir estructuras predefinidas.Dónde ver:- "En "" ("It´s complicated"),muestra otra faceta de la, la de una mujer que, tras criar a sus hijos, decide redescubrirse.Jane (también interpretada por) es dueña de un restaurante-pastelería en Santa Bárbara y mantiene unacon su exesposo Jake, con quien comparte tres hijos. Sin embargo, la dinámica cambia cuando ambos coinciden en un viaje familiar y retoman una relación en secreto, pese a que él ya está casado con una mujer más joven. A partir de ahí, la historia desarrolla unque también involucra a Adam, un arquitecto que entra en la vida de Jane.La película, dirigida poren, retrata cómo Jane enfrenta situaciones incómodas con, evidenciando que lano se detiene con lani con la edad. Está protagonizada por, Alec Baldwin y Steve Martin.Dónde ver:- ", de "El planeta del tesor"o, es uno de los personajes más discretos pero significativos dentro del universo dede, lo cría sola mientras administra una, en una historia debasada en La isla del tesoro.La película sigue a Jim, un adolescente que encuentra un mapa hacia el legendario Planeta del Tesoro, lo que lo lleva a embarcarse en unajunto a una tripulación que esconde secretos. Durante el viaje, enfrenta traiciones, descubre figuras que funcionan comosustitutos y pone a prueba suLa presencia de la, aunque breve, es clave pues representa elque permite a su hijo aventurarse. Su figura combina disciplina, paciencia y unaque impulsa a Jim a buscar su propio destino.Dónde ver:- "En "" ("Raise your voice"),) es elde Terri, una adolescente que busca abrirse camino en latras la muerte de su hermano. La película, protagonizada por, sigue el proceso dede la joven mientras intenta ingresar a un programa de verano en Los Ángeles para músicos.Mientras el padre se opone a que Terri estudie, Katherine decide apoyarla, incluso en secreto, para que viaje a Los Ángeles. Su papel no solo es de acompañamiento, sino de: reconoce en launa vía para sanar y crecer, aun cuando eso implique desafiar la autoridad familiar.Dónde ver:- "En "",) aparece brevemente, pero su intervención define el tono emocional de la historia. La película sigue a, una adolescente que despierta convertida en unaaños, enfrentando una vida que no recuerda y que no necesariamente le gusta.En una de las escenas más recordadas, sule recuerda que lasy que siempre existe la posibilidad de volver a empezar.La cinta, protagonizada por, explora el deseo de crecer rápido y sus consecuencias, mientras subraya el valor de las decisiones personales. La figura materna funciona como un punto de regreso y un espacio seguro desde donde reconstruirse.Dónde ver: