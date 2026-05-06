Cinthia Aparicio se dice tranquila tras ruptura con Alexis Ayala

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El repentino truene entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sigue causando reacciones entre los seguidores de la pareja que apenas en diciembre de 2025 hicieron un romántico viaje a Alaska y que ahora, a tres años de casados, ponen punto final a la relación.

De acuerdo con las palabras del actor, fue por decisión de Cinthia que la relación llegó a su fin, pues aseguró, en este proceso en el que la actriz desea emprender nuevos proyectos, él no está contemplado.

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"Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y esta? bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguire? siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga", expresó.Aunque Aparicio, quien recién encarnó a Dalilah en la telenovela de Televisa "Mi rival" encuentra, no se había pronunciado al respecto, dijo en entrevista con "Hoy" que se encuentra muy tranquila, que ambos lo están, que se encuentran en Televisa, se saludan y que está viviendo el proceso en la intimidad junto a su familia y amigos."Estoy muy tranquila, él y yo estamos bien, en paz, ahorita me lo encontré justo en diseño de imagen, yo estoy llevando este tema privado por respeto a los dos y enfocada muchísimo en mi trabajo y en seguir creciendo".En redes sociales, en varias publicaciones de la actriz Cinthia Aparicio se leen comentarios que critican el que ya no quisiera continuar su matrimonio con Alexis Ayala, la llaman "interesada" y que se valió de la trayectoria de Alexis para darse a conocer, y una vez que lo hizo, decidió terminar."¿Y ese amor tan incondicional y tan real que decías? ojalá no lo hayas utilizado sólo para que te crecieran las alas". "Siempre lo supimos que nunca amaste Alexis, pero dice un dicho 'todo el mundo lo sabe, menos yo', lo usaste, el amor es ciego". "Dejando de seguir porque solo utilizo al míster". "Déjenla de seguir solo quería la fama de Alexis el que si es famoso y tiene talento". "La quisiera dejar de seguir... pero nunca la seguí porque algo de ella no me gustaba y tenía razón". "Que se cuiden los hombres de este tipo de mujeres, pobre Alexis, solo lo usó".Aparicio lleva una carrera de 10 años como actriz, en 2016 formó parte de "Simplemente María", también ha sido parte de melodramas como "Mi adorable maldición", "La usurpadora", "Si nos dejan", "El amor invencible" y "Juegos de amor y poder".