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Clara Brugada invita a U2 a presentarse en el Zócalo capitalino

La invitación a U2 resalta la importancia de la Ciudad de México como punto de encuentro artístico.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 05:29 p.m.
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Clara Brugada invita a U2 a presentarse en el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, invitó al grupo de rock irlandés U2 a presentarse en el zócalo capitalino, y además, de saludarlos y tomarse una fotografía, les regaló ajolotes.

Invitación oficial y entrega de ajolotes

En un video compartido en sus redes sociales, la mandataria capitalina dijo que "ajolotizamos a U2".

Importancia cultural del Zócalo

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En su cuenta de X, Brugada dijo que "la visita de @U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura. Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de América Latina", expuso.

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