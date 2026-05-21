Coca Cola Flow Fest 2026 ya tiene fechas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- La

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delarrancó oficialmente.La tarde de este jueves, losdel evento sorprendieron al revelar lasen las que se realizará la edición de este 2026. Además, confirmaron que regresarán a ladel Autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que desde hace tiempo se convirtió en la sede oficial.Tras convocar a más deel año pasado, el encuentro de música urbana busca superar el impacto que generó gracias a suencabezado por figuras como, Wisin, Nicky Jam y J Balvin.El encuentro de reggaetón se realizará elde noviembre, manteniendo el formato deque ha caracterizado al festival desde sus primeras ediciones.Aunque eloficial todavía no se ha presentado, las apuestas y peticiones de los usuarios ya han comenzado a surgir y se pueden leer nombres como, Chencho Corleone, Rauw Alejandro yjunto a su proyecto sinfónico.Laestará a cargo dey se llevará a cabo bajo el, en el que los precios aumentan conforme vayan agotándose las estradas disponibles de cada etapa.Será en lascuando se den a conocerdel festival; sin embargo, losdel género urbano ya pueden apartar lasen sus calendarios.