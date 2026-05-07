Colate acusa a Paulina Rubio de agresión física en audiencia

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Fue una semana de confrontación para

y su exesposo,

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, quienes se reencontraron por la audiencia que esclarecerá cuál de los dos se quedará a cargo de Andrea Nicolás, el hijo que comparten y, entre las últimas declaraciones de "Colate", este afirmó que la cantante llegó a golpearlo, cuando aún estaban casados." emitió parte del últimoque "Colate" hizo frente a la, mientras respondía a las preguntas de Sandra Hoyos, la abogada de Paulina, quien lo cuestionó acerca de uno de sus dichos, plasmado en la, a través de los que afirma que su ex lo agredió físicamente.La abogada le preguntó que, si había sidopor la cantante, por qué no la denunció antes.A lo que el español contestó que fue porque no quería que se convirtiera en una, especialmente, porque se trata de la, por lo que quería mantener el asunto con sumo hermetismo, pero las condiciones actuales lo habían orillado a hablar."Fue algo queantes, ella es lay yo no quería ponerlo en un reporte y, mucho menos, que fuera público".Hoyos lo cuestionó acerca de si contaba con algunaque comprobase lo que decía y, aunque en principio, Vallejo-Nájera contestó que no, luego reconsideró y expresó quecómo documentarlo en ese momento, pero que síEspecificó que el presuntohabría tenido lugar cuando aún seguían juntos y que, su primera reacción, fue la perplejidad y, posteriormente, el deseo dede forma privada."Estamos hablando de hace muchos años, ¿tengode suhacía mí?, sí, pero no la tengo aquí, (en ese momento) yo no quería, como lo dije antes, que ocurriera esto y nunca la denuncié, no sé cómo explicarlo, me lo guardé para mí mismo, nunca me habíaantes, para mí era algo nuevo, no supe cómo reaccionar y mi reacción fue no venir a la corte, ni llamar a la policía, simplemente me lo quedé e intenté resolverlo de forma privada", explicó.