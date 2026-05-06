Colate declara ante jueza sobre custodia de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

"Colate" ya habló frente a la jueza que lleva el caso que lo mantiene confrontado a su exesposa, Paulina Rubio, y el que tiene lugar con el objetivo de que se establezca quién de los dos vivirá con el hijo que comparten, Andrea Nicolás; estos son los motivos que dio el español.

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" ha emitido parte de lasque han tenido lugar los díasAyer,, Vallejo-Nájerafrente a lay, cuando laRubio, la licenciada Sandra Hoyos lo cuestionó sobre el por qué quería que su hijo dejase de vivir con su madre en Miami, para mudarse con él a Madrid, una de sus razones tuvo que ver con que ya tiene un trabajo más estable."Porque finalmente he logrado una estabilidad en mi trabajo y quiero mejorar estos años mi carrera y mi".También escribió que para "", su hijo de 15 años, se ha vuelto una situación "" vivir con su madre en Estados Unidos."Ha sidono está bien en Miami y creo quees lo mejor para él".También alegó que en, el adolescente cuenta con unae, incluso, en ese mismo país residen algunos integrantes de su familia materna."Él, tiene una familia muy grande, toda suy también parte de la familia materna vive en Madrid".Afirmó que fue él quien llevó al menor a conocer a su primo, recién nacido, de parte de su madre, cuando este nació."Lo lleve a conocer a su nuevo primo, no de mi lado, sino del, lo lleve al hospital para que lo conociera,".¿Qué pasará este, durante laentre "Colate" y Paulina?La-dijo al vespertino- que elserá dictado dentro deTambién reiteró que su clienta no testificará, por una decisión que, aparentemente, tomó ella, como suy que mañanacontinuará el testimonio de Vallejo-Nájera, que contestará a las preguntas de su propia abogada, Aliette Carolan.