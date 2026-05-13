Condenan a Erik Fleming por entrega de ketamina a Matthew Perry

LOS ÁNGELES (AP) — Un consejero autorizado en adicciones que le entregó al actor de "Friends" Matthew Perry las dosis de ketamina que lo mataron fue condenado a dos años de prisión el miércoles.

Jueza Sherilyn Peace Garnett dicta sentencia contra Erik Fleming

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia contra Erik Fleming, de 56 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

"Es realmente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí", le dijo Fleming a la jueza antes de la sentencia. Vestía un traje negro y habló desde el estrado con una voz profunda y sombría.

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La jueza ordenó a Fleming, quien ha estado en libertad bajo fianza durante cerca de dos años, que se entregue para cumplir su condena en 45 días. También fue sentenciado a tres años de libertad condicional.

Fleming es el cuarto acusado sentenciado de los cinco que se han declarado culpables en los procesos por la muerte del actor en 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. Fleming contactó a Perry con Jasveen Sangha, la traficante de drogas condenada a la que los fiscales identificaron como "La Reina de la Ketamina". Ella fue sentenciada el mes pasado a 15 años de prisión.

Fleming entregó a Sangha a los investigadores el mismo día en que lo encontraron en la casa de su hermana, donde dormía en el sofá, varios meses después de la muerte de Perry. Se convirtió en el primer acusado en declararse culpable en agosto de 2024, al admitir un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte. Eso ocurrió antes de que siquiera se anunciaran los arrestos del caso, y el miércoles fue su primera comparecencia ante el tribunal desde que su involucramiento en el caso se hizo de conocimiento público.

Su abogado, Robert Dugdale, le dijo a la jueza que "les entregó a la Reina de la Ketamina en bandeja de plata".

"No tenían ni idea de quién era ella antes de ese día", señaló Dugdale.

Habría recibido alrededor de cuatro años de prisión de no ser por su cooperación, según las directrices federales de sentencia.

La fiscalía señaló que merecía reconocimiento por hacer lo correcto, pero sostuvo que lo hizo solo cuando las autoridades lo confrontaron y lo acorralaron.

"El señor Fleming no cooperó porque tuviera un motivo benevolente, o porque quisiera justicia para el señor Perry. Quería salvarse", dijo el fiscal federal adjunto Ian Yanniello.

La jueza también indicó que Fleming no se presentó voluntariamente en los meses posteriores a la muerte de Perry, que no creó nuevas pruebas haciendo llamadas a coacusados ni nada similar, y que la información que aportó quizá se habría obtenido de todos modos simplemente con la incautación de su teléfono.

Pero todos coincidieron en que, con su cooperación, aceleró y facilitó la investigación.

Los fiscales dijeron en un memorando de sentencia que su papel como consejero en adicciones, que "deliberadamente se dispuso a vender drogas ilegales de la calle a una víctima que tenía una batalla pública y bien documentada con la adicción a las drogas", debía jugar en su contra, incluso si Perry no era uno de sus clientes habituales.

Los abogados defensores subrayaron que no tenía antecedentes penales y señalaron repetidamente que solo pasó 11 días de su vida traficando drogas y a un solo cliente. Fleming le dijo a la jueza que fue un acto de desesperación "en medio del peor momento de mi vida".

Habían solicitado una condena de tres meses de prisión y nueve meses en un centro residencial de tratamiento de drogas.

Fleming le dijo a la jueza que su gran remordimiento "no se puede comparar con la agonía que he causado".

Fuera del tribunal, expresó que "me duele el pecho y el corazón todos los días por el dolor que causé no solo a su familia, sino a los millones de personas que lo adoran".

Él y sus abogados también destacaron lo que calificaron como su trabajo extraordinario hacia la rehabilitación, al pasar 20 meses sobrio y ayudar a establecer una casa para una vida sobria. Tras la audiencia, abrazó a varios amigos que estaban en la sala para apoyarlo.

Detalles confirmados sobre la ketamina y la muerte de Matthew Perry

Perry había recibido tratamientos con ketamina para la depresión, un uso heterodoxo pero cada vez más común.

Unas semanas antes de su muerte, Perry buscaba más de la droga de la que podía obtener a través de médicos y le pidió a una amiga que lo ayudara a conseguir más. Ella estaba en un centro de tratamiento, y le presentó a Fleming, quien es un exproductor de cine y televisión cuya carrera había quedado devastada por la adicción. Fleming se mantuvo sobrio y se convirtió en consejero en adicciones, pero había recaído tras la muerte en 2023 de una querida madrastra que lo había rescatado de una infancia traumática, dijeron sus abogados.

Fleming obtenía ketamina de Sangha, aumentaba el precio para obtener ganancias y la entregaba en la casa de Perry, donde se la vendía al asistente personal que vivía con el actor, Kenneth Iwamasa.

Sus entregas incluyeron 25 frascos por 6.000 dólares cuatro días antes de la muerte de Perry.

Iwamasa le inyectaría a Perry de ese lote el 28 de octubre de 2023 y, horas después, encontró al actor muerto. Un informe del médico forense determinó que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico quirúrgico, y que el ahogamiento fue una causa secundaria.

Está previsto que Iwamasa sea el último acusado en ser sentenciado dentro de dos semanas.

Perry, quien murió a los 54 años, se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing en "Friends", la comedia de situación de NBC que cambió la cultura y que se emitió de 1994 a 2004.

Una subasta de sus objetos de valor, incluidos recuerdos de "Friends", se destinará a beneficiar a la fundación creada en su nombre tras su muerte.