¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ en CDMX?

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Lavolverá a pintarse con los colores del orgullo durante

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, cuandosalgan a las calles para participar en la tradicional, uno de los eventos más multitudinarios y esperados del año.Entre, música, activismo y exigencias de igualdad, la capital del país se convertirá nuevamente en el epicentro de lay laCon un, actividades previas y hasta unacon, la edición 48 del Pride capitalino ya empezó a tomar forma.De acuerdo con losde la Marcha del Orgullo LGBT+ en, lase realizará elComo ocurre cada año, se espera la participación deprovenientes de distintos estados del país, así como integrantes dey aliados de lasexual.La edición de este año llevará como"Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡!", acompañado del hashtag oficial, el cual ya comenzó a viralizarse en plataformas digitales.Aunque elaún no ha sido confirmado por los, se prevé que loscomiencen a concentrarse entre lasde la mañana.Tradicionalmente, la mayoría de los contingentes se reúnen en elpara posteriormente avanzar sobrecon dirección alSin embargo, algunossuelen definirdistintos dependiendo de su organización, por lo que se recomienda mantenerse atento a losen los próximos días.Además, como parte de las actividades rumbo al Orgullo LGBT+ 2026, también fue abierta unadirigida a, ilustradores y diseñadores interesados en crear lade esta edición.Losinformaron que las propuestas podrán desarrollarse con cualquiervisual. El proyecto ganador recibirá undeLa iniciativa busca impulsar ely reforzar el mensaje deque acompañará lade este año.