¿Cuándo saldrá la segunda parte de Michael?

La segunda parte de Michael, el biopic sobre la vida de Michael Jackson, ya está en desarrollo, pero aún no cuenta con una fecha oficial de estreno.

De acuerdo con la información difundida por Lionsgate, el rodaje de la continuación podría iniciar a finales de 2026 o a principios de 2027, por lo que su llegada a cines dependerá del calendario de producción y de los compromisos del equipo creativo.

La primera película, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del llamado Rey del Pop, aborda la trayectoria del artista desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como figura mundial en los años 80. La cinta se estrenó en cines el 24 de abril de 2026 y dejó fuera los años más polémicos de la vida del cantante.

La continuación podría retomar la historia a partir de 1993, año marcado por la presentación de Jackson en el medio tiempo del Super Bowl, su gira Dangerous World Tour y las primeras acusaciones de abuso infantil en su contra. Parte de ese material habría sido considerado originalmente para la primera entrega, pero fue excluido del corte final por razones legales y narrativas.

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Entre los posibles episodios que abordaría la segunda película se encuentran su matrimonio con Lisa Marie Presley, el nacimiento de sus hijos, sus últimos años de carrera y el juicio de 2005, en el que fue declarado no culpable de los cargos que enfrentaba.

Aunque Lionsgate ya dio luz verde al proyecto, el inicio de filmación también dependería de la agenda del director Antoine Fuqua, quien tiene otros compromisos de producción.

Por ahora, la respuesta es clara: Michael 2 viene en camino, pero no saldrá de inmediato.