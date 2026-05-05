Danna responde a críticas en redes sociales con mensaje claro

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Danna alzó la voz ante las fuertes críticas que, en los últimos días, ha recibido en redes sociales.

Mensaje de Danna sobre autoestima y presión social

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una extensa reflexión sobre autoestima y la presión social a la que, asegura, muchas mujeres son sometidas para evitar "incomodar" a los demás.

"Me rehúso a ser una mujer tibia. Me rehúso a vivir editándome, filtrándome, bajándole el volumen a mi voz para no incomodar. Porque la verdad es esta: la sociedad no soporta ver a una mujer segura", escribió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Defensa de Danna ante críticas por su forma de ser

En otra parte del texto, Danna se defendió de quienes la tachan de soberbia por conocer su valor y defender su manera de ser y pensar: "Yo soy demasiada luz para vivir apagada, y no lo digo desde una perfección falsa o desde un lugar "arrogante". Sé quién soy, sé mi valor y lo digo desde lo humano", agregó.

La intérprete de "Sodio" también dejó claro que la opinión de otros, las críticas o un día oscuro no la definen, ni como mujer ni como persona.

"Solo yo tengo el poder de creer en lo que soy, y si a eso le llaman arrogancia, estamos cada vez peor".

El mensaje cerró con unas poderosas palabras sobre amor propio y la libertad que tiene cualquier mujer de sentirse bella, cualidad que, afirma, va mucho más allá del aspecto físico:

"Mi belleza está en mis acciones, en lo que construyo, en lo que sostengo. Sentirse guapa no es un capricho y nada ni nadie me va a decir que no lo soy. Me rehúso a apagarme y si mi luz incomoda, entonces que incomode", concluyó.