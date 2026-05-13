Dany Dayz y Karla Díaz: de amistad a matrimonio formal
Tras cinco años de unión civil, Karla Díaz y Dany Dayz celebran su matrimonio religioso con el respaldo familiar.
A
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-Karla Díazse casó , como tanto anhelaba, por la iglesia con
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dany Dayz, su esposo, por el civil, desde hace cinco años, pero, antes de conocerse, mucho antes, el músico veía a la cantante de JNS como un amor platónico y, luego de ser su amigo incondicional por años, supo enamorarla y convertirla en su esposa.
La unión conyugal entre "Karlita" y Dany Dayz ha causado emotividad en aquellas personas que conocen su historia; la cantante lo conoció, a través de su compañera de JNS, Angie Taddei pues, su exexposo, Joe Demikeli, es el mejor amigo de Dayz.
Aún antes de siquiera sospechar que, un día se enamoraría de él, Karla ya experimentaba un sentimiento por el músico, el cual estribaba en la gran admiración que le inspiraba como compositor y guitarrista, a la par, lo percibía como un hombre muy atractivo, pero, por respeto a sus parejas, nunca lo vio con otros ojos.
"Yo iba a las fiestas o las reuniones en casa de Angie y siempre veía a Dany Dayz y él, me conoció con dos novios, pero convivíamos, yo le decía 'wey, yo te admiro mucho', Daniel gran músico y cantante, nunca en la vida he faltado a una de mis parejas, como que siempre soy bastante respetuosa, era mi mejor amigo, siempre se me hizo muy guapo, ojo, pero cero de nada".
Pero, en un backstage de uno de los conciertos de JNS, en el Auditorio Nacional, Karla trató a Dany un poco más a profundidad y, el sentimiento de amistad genuino que, por mucho tiempo le inspiró el músico de Madison, se transformó.
"Yo, con mis amigas más cercanas de toda la vida, quería juntarlo, pero de ahí nos fuimos al after, a la fiesta de Eika Zaba (de OV7), pero, por alguna razón, me quedé pensando en él, como por una semana, pasaron como dos meses que corté con mi novio y, un buen día, en la noche, acostada, recibo un mensaje de Dany como a las dos de la mañana".
Ese mensaje se convirtió en una conversación que se prolongó por horas y que le hizo caer en la cuenta de la gran identificación que sería con el músico; quien, además, por primera vez, le confesó el amor que le inspiraba, pues desde las primeras etapas de Jeans, la concebía como un amor platónico.
"Me empezaron a doler los dedos de tanta plática, una hora, y me dice 'oye, ¿por qué no hablamos por teléfono?', me quedé hablando con él hasta como las seis de la mañana, ya me empezó a confesarme que le gustaba de muchísimo tiempo, pero que nunca me había confesado porque siempre me veía con novio".
Y aún herida por su ruptura, y decepciones más recientes, se quedó de ver con Dayz en dos semanas y, en ese encuentro, plática tan increíble que tuvimos, y ya de ahí dije ´me encanta este hombre y estoy feliz, de ahí dijimos, a ver qué pasa y, al año, Dayz le propuso que se fuera a vivir con él, sólo que Karlita deseaba cumplir la promesa de salir de su casa, vestida de blanco.
Y, aunque su madre y padre siempre desearon que se casara, antes de mudarse, cuando les habló de la propuesta de su pareja, ambos aceptaron pues, luego de tantos años, Karla les había mostrado que era una mujer respetable y respaldaron su deseo.
"Me dijo 'nos parece que es un buen chico, que te trata bien, que es respetuoso con la familia, que convive' y me dice 'para mí, tú ya estás titulada, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya viviste, ya has viajado, ya estás trabajando desde muy chiquita, haz lo que quieras, te doy la bendición'", ahondó.
no te pierdas estas noticias
Dany Dayz y Karla Díaz: de amistad a matrimonio formal
SLP
El Universal
Tras cinco años de unión civil, Karla Díaz y Dany Dayz celebran su matrimonio religioso con el respaldo familiar.
Banda U2 filma videoclip en calles del Centro Histórico CDMX
SLP
El Universal
La banda irlandesa retomó el rodaje de su nuevo videoclip tras una pausa por lluvias, con un concierto improvisado para fans.
V, de BTS, publica recuerdos de México y promete: Esto no es un adiós
SLP
El Universal
BTS asistió a lucha libre y continuará su tour en California tras México.