Del Toro emociona en Cannes con "El laberinto..." 20 años después

CANNES, Francia, mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Hay películas que sobreviven al tiempo. Y hay otras que parecen crecer dentro de él. Veinte años

de su estreno en Cannes, "

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" volvió este martes al, en una Sala Debussy completamente llena, como parte de, y la sensación no era la de una simple conmemoración.Era la de uncon una película que, lejos de convertirse en, sigue dialogando con elcon unay profundamente humana.lo sabía. Se le veía en el rostro antes incluso de hablar., el director mexicanopara decir estas palabras:"Hace veinte años,fue. Fue estar, todo el tiempo".La frase marcó el tono de una presentación atravesada por la, el, la emoción y también unainevitable sobre el. Porque si algo quedó claro durante esta proyección aniversario es que "" ya no pertenece únicamente a aquel momento histórico en que revolucionó el cine fantástico dentro del circuito de autor. Pertenece también a este tiempo., delegado general del, recordó precisamente elque tuvo la película cuando llegó al certamen hace dos décadas. Contó que la presencia previa de "" de—hoy presidente del jurado de esta edición— ayudó a abrir espacio para un cine que entonces no era habitual dentro de la"Hace veinte años fue ladel festival. Este año es la", dijo Frémaux entre risas y complicidad con. "Hace veinte años la sala estaba completamente llena. Y hoy es igual".La Debussy respondió conPero el momento más poderoso llegó cuandohabló no del pasado, sino del. Del miedo. De la. Del lugar del arte encada vez más hostiles."Vivimosque hacen que esta película sea másque nunca", dijo. "Nos dicen que todo es inútil: resistir, que el arte es inútil".El director recordó las dificultades extremas de la: la falta de, el rodaje complicado, lay la llegada a Cannes prácticamente "con la copia bajo el brazo". También evocó aquelladeque, confesó, todavía le cuesta procesar."No estoy acostumbrado a la", dijo entre carcajadas. "estaba conmigo y me dijo: ´´".Entonces la presentación dejó de ser unpara convertirse en algohabló decomode quienes se niegan a aceptar que elsolo puede organizarse desde la violencia o el miedo. Habló deque siguen encontrando en la película una forma de"Todos los que aman "", cada año, están en sus veintes", dijo. "Conecta con la fuerza de ser joven cuando elte dice que estás equivocado y tú sabes que estás en lo correcto".A su lado,escuchaba. Horas antes había recordado cómola dirigió "como una adulta" cuando apenas teníay confesó que nunca nadie volvió a trabajar con ella de esa manera. "Fue unacon tan solo 11 añitos", dijo. También aseguró que"ley un".La película, ahora, volverá a. Pero en la Debussy la sensación era otra: no la de una restauración técnica, sino la de una obra que sigue viva porque eltodavía se parece demasiado alque retrataba.Antes de sentarse a verla nuevamente junto al público,dejó unasuspendida en la sala:"Podemos rendirnos al amor o podemos rendirnos al miedo.al miedo".