Denisse de Kalafe defiende a Bad Bunny pese a críticas a narcocorridos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Previo al

que recibió en la obra "Malinche",

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habló sobre la música actual y se mostróde géneros como losy los, debido a los mensajes relacionados con la violencia."Siento que toda la música es buena, menos los. Cualquier música que hable del, que incite a una cosa de la que nosotros estamos, cualquier cosa que ofenda y que deseduque,", señaló.Pese a su postura crítica hacia ese tipo de canciones, la compositora aseguró que existencon propuestas que sí disfruta, entre ellosy algunos exponentes del"Hay ciertos personajes en la música como, que, aunque no le entienda nada, me gusta ely lo que representa, elo los coreanos", comentó.La intérprete de "" adelantó que prepara unade su tema más reconocido, el cual será grabado en, incluyendo maya."Voy a´ en varios idiomas. Ya grabé en hebreo, árabe, inglés, francés, español y portugués naturalmente, pero también incluiré maya", explicó.Kalafe detalló que para esta versión buscará integraroriginarios de, quienes interpretarán parte de la canción."Es tanque yo no puedo cantar toda la canción en maya, pero vamos a invitar a unos, para que los niños hagan la canción", añadió.