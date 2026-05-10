Denisse de Kalafe: la historia detrás de señora señora

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).-

, una de las canciones más representativas del Día de las Madres en una bolsa de papel, esto después de finalizar una llamada con su mamá que, desde larga distancia, le dijo una frase con que la cantante plasmó el

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que sentía por su progenitora.Estese cumplendel lanzamiento de, el tema más exitoso y conocido de la cantautora brasileña pues, pese a que, a lo largo de su trayectoria, ha escrito para otros grandes intérpretes como Daniela Romo, Manoella Torres y Alejandro Fernández, la mayoría la recuerda por esa canción que vuelve a sonar cada 10 de mayo.Esta fue lanzada en, convirtiéndose en un rotundo éxito, aún cuando fue incluída en elsólo para completar el listado de canciones, esto debido a que así se lo solicitó sude aquel entonces,que, cuando escuchó a Denisse cantarla, no puedo evitar conmoverse hasta el llanto, como contó la artista a Matilde Obregón en 2024."Vino miy dijo ´¿tienes más canciones para cerrar el disco?´, le digo ´no, no tengo más, son estas´, ´ráscale´ (insistía él), ´¿cómo que le rasque, no, no tengo' y(QEPD), que era mi representante me dice ´Denisse, ¿por qué no le cantas la canción que hiciste a tu mamá?´, voy y le cantó y él empieza a llorar y empieza a mentarme la madre y empiezo a llorar, decía ´¿cómo no me habías enseñado esa canción antes?´".Y es que, la realidad, es que de Kalafe la escribió como un tema "casero", que nunca pensó en publicar, luego de que, una noche, entablara unatelefónica con su madre, la señora Linda, por lo que se sintió inspirada aLos hechos estuvieron antecedidos por un grupo de visitas que llegaron a la casa de la cantante, se trataban de personas que -como ella describió- eran diplomáticas, por lo que sabía que tenía que preparar unde las circunstancias.Así, decidió preparar el, aunque, en sustitución del pavo, que no tenía casa, usó un, que condimentó cony caramelizadas en azúcar y mantequilla y, pese a que le pareció que era una mezcla muy dulce, siguió al pie de lala receta -sazonando con un poco de ajo y perejil- y, cuando sus invitados probaron bocado, nadie mostró disgusto, sino que, al contrario, "".Aún con la duda de tan peculiar receta, cuando Denisse despidió a las visitas, recibió unay le contó de su hazaña culinaria, dejando a doña Linda perpleja, pues le aseveró que elque ella preparaba y escribió en elno llevaba ningúnpor lo que, ante la negación de su hija, le pidió que fuera a buscar el apunte y leyera con cuidado y atención."Lo que pasa es que se habían pegado dos hojas con mantequilla y lo que puse fue el betún de un pastel, dentro del", dijo entreDe pronto, latomó otro curso y Denisse confió a su madre algunas de sus más, recibiendo una respuesta que no sólo la dejó sin palabras, sino que la impulsó a, esa misma madrugada, lo que se convertiría en lade"Me dijo ´el camino que tú decidas es el mejor, yo no te hice, yo no te gesté, yo no te traje al mundo para que yo decidiera tu vida, tú decides tu vida y yo te voy aen todos los caminos que tu decidas´, en ese momento colgué, me fui al piano y salió ´Señora, señora´", relató.Desprovista de papel, Denisse, en su apuro para no olvidar las ideas que invadían su mente, usó unay un lápiz para plasmar las estrofas que, un día, la hicieron vender alrededor dede álbumes y que, en la actualidad, sigue fructificándola; en 2024, la grabó también en inglés, francés, hebreo y maya.