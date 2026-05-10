Denisse de Kalafe: la historia detrás de señora señora
Señora señora, lanzada en 1982, se convirtió en un símbolo del Día de las Madres en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).-Denisse de Kalafeescribió "Señora, señora" , una de las canciones más representativas del Día de las Madres en una bolsa de papel, esto después de finalizar una llamada con su mamá que, desde larga distancia, le dijo una frase con que la cantante plasmó el
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gran amor y gratitud que sentía por su progenitora.
Este 2026 se cumplen 44 años del lanzamiento de "Señora, señora", el tema más exitoso y conocido de la cantautora brasileña pues, pese a que, a lo largo de su trayectoria, ha escrito para otros grandes intérpretes como Daniela Romo, Manoella Torres y Alejandro Fernández, la mayoría la recuerda por esa canción que vuelve a sonar cada 10 de mayo.
Esta fue lanzada en 1982, convirtiéndose en un rotundo éxito, aún cuando fue incluída en el álbum "Amar" sólo para completar el listado de canciones, esto debido a que así se lo solicitó su productor de aquel entonces, Eduardo Magallanes que, cuando escuchó a Denisse cantarla, no puedo evitar conmoverse hasta el llanto, como contó la artista a Matilde Obregón en 2024.
"Vino mi productor y dijo ´¿tienes más canciones para cerrar el disco?´, le digo ´no, no tengo más, son estas´, ´ráscale´ (insistía él), ´¿cómo que le rasque, no, no tengo' y María Eugenia Mandujano (QEPD), que era mi representante me dice ´Denisse, ¿por qué no le cantas la canción que hiciste a tu mamá?´, voy y le cantó y él empieza a llorar y empieza a mentarme la madre y empiezo a llorar, decía ´¿cómo no me habías enseñado esa canción antes?´".
Y es que, la realidad, es que de Kalafe la escribió como un tema "casero", que nunca pensó en publicar, luego de que, una noche, entablara una larga conversación telefónica con su madre, la señora Linda, por lo que se sintió inspirada a dedicarle un tema.
Los hechos estuvieron antecedidos por un grupo de visitas que llegaron a la casa de la cantante, se trataban de personas que -como ella describió- eran diplomáticas, por lo que sabía que tenía que preparar un platillo digno de las circunstancias.
Así, decidió preparar el pavo relleno, aunque, en sustitución del pavo, que no tenía casa, usó un pollo, que condimentó con almendras asadas y caramelizadas en azúcar y mantequilla y, pese a que le pareció que era una mezcla muy dulce, siguió al pie de la letra la receta -sazonando con un poco de ajo y perejil- y, cuando sus invitados probaron bocado, nadie mostró disgusto, sino que, al contrario, "nadie reclamó".
Aún con la duda de tan peculiar receta, cuando Denisse despidió a las visitas, recibió una llamada de su madre y le contó de su hazaña culinaria, dejando a doña Linda perpleja, pues le aseveró que el pavo relleno que ella preparaba y escribió en el recetario no llevaba ningún relleno dulce por lo que, ante la negación de su hija, le pidió que fuera a buscar el apunte y leyera con cuidado y atención.
"Lo que pasa es que se habían pegado dos hojas con mantequilla y lo que puse fue el betún de un pastel, dentro del pollo", dijo entre risas.
De pronto, la conversación tomó otro curso y Denisse confió a su madre algunas de sus más profundas tribulaciones, recibiendo una respuesta que no sólo la dejó sin palabras, sino que la impulsó a escribir, esa misma madrugada, lo que se convertiría en la letra de "Señora, señora".
"Me dijo ´el camino que tú decidas es el mejor, yo no te hice, yo no te gesté, yo no te traje al mundo para que yo decidiera tu vida, tú decides tu vida y yo te voy a apoyar en todos los caminos que tu decidas´, en ese momento colgué, me fui al piano y salió ´Señora, señora´", relató.
Desprovista de papel, Denisse, en su apuro para no olvidar las ideas que invadían su mente, usó una bolsa de pan y un lápiz para plasmar las estrofas que, un día, la hicieron vender alrededor de 8 millones de álbumes y que, en la actualidad, sigue fructificándola; en 2024, la grabó también en inglés, francés, hebreo y maya.
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