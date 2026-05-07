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, QR, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- La actriz argentina

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a su expareja y padre de sus hijos, el mexicano, en su reacción contra un presuntoque invadió su privacidad en un restaurante.La tambiénde la serie "" indicó que siempre es violento que alguien grabe a otra persona en cualquier circunstancia, aunque sabe que esto es difícil de controlar.El mes pasado se hizo viral un video tomado poren el que, sin preguntar, toma imágenes delde "El crimen del Padre Amaro" quien se encontraba conviviendo con otrasen un restaurante. Su argumento es que es suy ha visto sus películas., al darse cuenta de la cámara,serio por qué lo está filmando y le pide que para la próxima vez le pregunte antes.Enla gentealy aplaudió lay amabilidad con la que respondió, reprobando la actitud delAhora, quien se encuentra encompitiendo por losa lo mejor dely las series iberoamericana, señaló que elno da derecho aciertos"Depende como te acerques, porque (los famosos) sony lano me parece en ningún caso. Yo soy, pero no por eso me tiro encima de alguien, yo soyy no voy a tirarme en lasi están comiendo con su familia, me parece mal", indicóen un encuentro con la prensa."Somosantes que nada y después hay, y buenísimo que el vínculo sea cordial y amoroso, como es el amor que tiene elpor el ídolo, (pero) no me parece que por eso se justifique cualquier comportamiento", abundó.La mañana de este juevesrecibió oficialmente elaly Valores por su", de la que es directora y actriz.En el evento se hizo entrega física delque se dio a conocer el pasadopara algunasde actuación y la totalidad de técnicas como diseño de producción y maquillaje.El sábado será laen el quese encuentraen la categoría de", disponible en, estáen el caso real de una joven quien tras sufrir un aborto espontáneo fue acusada de haberlo hecho de manera deliberada y sentenciada a prisión, teniendo como única esperanza a una abogada."Hace diez añosen losy ahí pedí que la liberaran, ahora llego con la", recordó"Eles una manera de manifestar deseos de lo que se instale en la sociedad y que no vuelva para atrás y, en ese sentido, losde las, cualquier cosa que uno aporte es necesario. No creo que elhaga milagros, pero inspira, acompaña la reconfirmación", expresó.