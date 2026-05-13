Dueto de Vicente Fernández y Alejandro hace llorar a Doña Cuquita
Doña Cuquita se conmovió al escuchar el dueto entre Vicente y Alejandro Fernández en
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-Vicente Fernández revivirá en colaboraciones
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con varios de los exponentes del regional mexicano, incluido su hijo Alejandro Fernández, quien llevó a su madre, María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como "Doña Cuquita", hasta las lágrimas con su participación.
En el próximo disco del Charro de Huentitlán, "Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes Éxitos) Volumen 1", entre los 12 temas se incluye "El Rey", canción en la que, gracias a la tecnología, une su voz con la de "El Potrillo".
"No estuve presente, pero sí lo escuché en un show de Alejandro. A mí me dio mucha emoción escucharlo y escuchar la voz de Vicente. ¿Qué querías que hiciera?, llorar, porque me emociona mucho y me encanta", contó Doña Cuquita al ser cuestionada sobre esta colaboración.
Este proyecto se está realizando gracias a la participación de la propia María del Refugio Abarca, Vicente Fernández Jr. y Sony Music. Sobre el álbum, el hijo de Chente señaló:
"Fue muy emocionante, una satisfacción muy grande. Muchas veces escuché que mi padre decía: 'es como tener un hijo', yo tengo tres meses con la más chiquita y sí es así", comentó, relacionando este álbum con su propia paternidad.
De igual manera, aseguró que existe mucho material de su padre con el que todavía se puede trabajar, ya sea en proyectos como este o en discos inéditos con canciones que dejó grabadas.
"Hay temas inéditos que se quedaron grabados, hay música de don Vicente Fernández para muchas generaciones más", comentó Vicente.
Durante la presentación de este disco de colaboraciones que reversiona éxitos de Vicente Fernández al estilo banda, Doña Cuquita dejó entrever que sus nietos, Alex Fernández y Camila Fernández, están contemplados para aparecer en próximas entregas.
"Claro", respondió, aunque de inmediato complementó diciendo: "Lo van a hacer si ellos quieren, van a grabar, los amo, cantan hermoso y ojalá tengan mucho éxito".
Finalmente, Vicente Fernández Jr. dijo estar abierto a crear un holograma de su padre para poder verlo sobre los escenarios una vez más, aunque acepta que fuese un momento difícil tanto para él como para miles de fans.
"Vamos a haber muchos que van a llorar, me cuento con ellos y la verdad nos vamos a perder mucho del espectáculo de estar limpiando cada lágrima. No estamos cerrados a lo que la tecnología, el tiempo y el futuro nos venga a dar y a poner presente, pero una cosa sí: primero el público, después el público y siempre el público".
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