Dueto de Vicente Fernández y Alejandro hace llorar a Doña Cuquita

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

revivirá en

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con varios de los exponentes del regional mexicano, incluido su hijo, quien llevó a su madre,Villaseñor, mejor conocida como "", hasta las lágrimas con suEn el próximo disco del Charro de Huentitlán, ": Tributo al Rey con banda (Grandes Éxitos) Volumen 1", entre losse incluye "", canción en la que, gracias a la, une su voz con la de "El Potrillo"."No estuve presente, pero sí lo escuché en un show de Alejandro. A mí me dio mucha emoción escucharlo y escuchar la voz de Vicente. ¿Qué querías que hiciera?, llorar, porque me emociona mucho y me encanta", contóal ser cuestionada sobre esta colaboración.Este proyecto se está realizando gracias a lade la propiaJr. y. Sobre el álbum, el hijo de Chente señaló:"Fue muy emocionante, unamuy grande. Muchas veces escuché que mi padre decía: 'es como tener un hijo', yo tengo tres meses con la más chiquita y sí es así", comentó, relacionando este álbum con su propiaDe igual manera, aseguró que existe mucho material de su padre con el que todavía se puede trabajar, ya sea encomo este o en discos inéditos con canciones que dejó grabadas."Hay temas inéditos que se quedaron grabados, hay música de donpara muchas generaciones más", comentó Vicente.Durante la presentación de este disco deque reversiona éxitos deal estilo banda,dejó entrever que sus nietos,, están contemplados para aparecer en próximas entregas."Claro", respondió, aunque de inmediato complementó diciendo: "Lo van a hacer si ellos quieren, van a grabar, los amo, cantan hermoso y ojalá tengan mucho".Finalmente,Jr. dijo estar abierto a crear unde su padre para poder verlo sobre losuna vez más, aunque acepta que fuese un momento difícil tanto para él como para miles de fans."Vamos a haber muchos que van a llorar, me cuento con ellos y la verdad nos vamos a perder mucho del espectáculo de estar limpiando cada lágrima. No estamos cerrados a lo que la, el tiempo y el futuro nos venga a dar y a poner presente, pero una cosa sí: primero el, después ely siempre el".