"El Señor de los Cielos" anuncia su fin tras 10 temporadas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).-

a "Aurelio Casillas" en la

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de "El Señor de los Cielos", aunque esta vez su participación también marca el cierre oficial de la producción deLa cadena anunció, a través de una publicación en Instagram, que los, a los que definió como explosivos, sede este año. Además, adelantó que el temido narcotraficante aparecerá "más ambicioso, implacable y peligroso que nunca".En el clip se escucha ladecir: "".La producción, que actualmente se graba en México, se estrenó en abril de 2013, cuando apenas comenzaban a surgir series de la temática.De acuerdo con "",sobre el desenlace de su emblemático papel: "Cerrar este capítulo después de tantos años es muy significativo para mí. Lo dimos todo para hacer de este final uno digno del legado de ´El Señor de los Cielos´ y no puedo esperar a que los fans vivan la última parte de esta inolvidable historia".La producción también contará con la participación de, nuevamente en el papel deEn esta ocasión, Aurelio está decidido a recuperar el control de su. La historia arrancará con el resurgimiento del personaje luego de desaparecer del radar de su familia, aunque también enfrentará una fuerte: ser capaz de dominar el mundo, "pero incapaz de dominarse a sí mismo", señala la sinopsis oficial.atravesó distintas etapas junto a Aurelio Casillas. El 26 de abril de 2024 aseguró estar listo para una nueva etapa en su carrera y seque le dio fama mundial, luego de enfrentarderivados del éxito de la serie y posteriormente encaminarse hacia una vida más estable.El actor también retomó suy llegó a lanzar un corrido junto a Tito Double P y Código FN, de génerocon rap.