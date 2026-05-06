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EN VIVO: BTS saluda a sus fans desde balcón de Palacio Nacional

Se habilitó un espacio lateral para que los integrantes salgan ante miles de personas a las 17:00 horas

Por El Universal

Mayo 06, 2026 04:22 p.m.
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EN VIVO: BTS saluda a sus fans desde balcón de Palacio Nacional

El Zócalo de la Ciudad de México se convierte este miércoles 6 de mayo de 2026 en el epicentro de un fenómeno que fusiona la política exterior con la cultura de masas.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una recepción oficial para los integrantes de la agrupación surcoreana BTS en Palacio Nacional.
¿A qué hora y dónde se llevará a cabo la reunión de BTS con Claudia Sheinbaum?
La esfera pública en México experimenta una jornada de alta expectativa tras el anuncio oficial de la visita de la agrupación surcoreana BTS a Palacio Nacional.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá a los integrantes de la banda en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro).
Este encuentro se produce en el marco de la gira internacional "ARIRANG" y tiene como propósito fundamental estrechar los vínculos de amistad y cooperación cultural entre México y Corea del Sur.

Logística y seguridad en el Zócalo capitalino
Ante la creciente concentración de seguidores en la Plaza de la Constitución, la jefa del Ejecutivo informó que se habilitará un balcón del recinto histórico (específicamente un balcón lateral y no el principal) para que los músicos puedan saludar a quienes se encuentran en el exterior.
"Hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional en la tarde... podemos abrirles un balcón a un lado para que saluden, porque es algo bonito de amistad", señaló la mandataria, subrayando que la decisión busca garantizar el orden y permitir que el público participe de este momento de forma segura. Esta visita oficial ocurre de manera previa a sus presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros.

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Los fan projects incluyen luces, globos y banners para acompañar las presentaciones en mayo.


Según los protocolos de comunicación de la Presidencia, se ha dispuesto un operativo especial en las inmediaciones de Palacio Nacional para gestionar el flujo de personas, asegurando que la actividad se desarrolle sin contratiempos antes del encuentro privado entre los artistas y la mandataria, quien agradeció públicamente las gestiones realizadas por el gobierno surcoreano para concretar esta visita.

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